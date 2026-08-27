Pooh, la possibile scaletta del concerto a Lanciano

Domenica 30 agosto Dodi Battaglia , Roby Facchinetti , Riccardo Fogli e Red Canzian saranno in concerto a Lanciano . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo dei Pooh ( FOTO ): dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

pooh, la possibile scaletta

In queste settimane i Pooh stanno girando l’Italia con la loro musica. Lunedì 24 e martedì 25 agosto il gruppo si è esibito al Teatro Antico di Taormina raccontando su Instagram: “Ci portiamo negli occhi e nel cuore un pubblico attentissimo, felice, festoso, capace di emozionarsi e di restituirci ogni nota con un entusiasmo straordinario. Ma soprattutto ci portiamo dentro la bellezza di una Sicilia che spesso viene raccontata poco: quella della gente perbene, dell’accoglienza sincera, della sensibilità, dell’orgoglio e di una straordinaria voglia di stare insieme”

La formazione ha proseguito: “Suonare in un luogo così, davanti a un pubblico così, è un privilegio che non smette mai di emozionarci. Grazie Taormina. Grazie Sicilia. Ci avete regalato due serate che resteranno a lungo nel nostro cuore”. Domenica 30 agosto i Pooh saranno in concerto al Parco Villa delle Rose di Lanciano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio a Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica