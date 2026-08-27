Pooh, la possibile scaletta del concerto a Lanciano

Dopo l’appuntamento in programma a Lanciano, martedì 1° settembre i Pooh si esibiranno allo Sferisterio di Macerata. In seguito, la formazione concluderà la tournée con gli spettacoli in scena a Vigevano, Brescia, Parma e Caserta
Domenica 30 agosto Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Red Canzian saranno in concerto a Lanciano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo dei Pooh (FOTO): dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
pooh, la possibile scaletta
In queste settimane i Pooh stanno girando l’Italia con la loro musica. Lunedì 24 e martedì 25 agosto il gruppo si è esibito al Teatro Antico di Taormina raccontando su Instagram: “Ci portiamo negli occhi e nel cuore un pubblico attentissimo, felice, festoso, capace di emozionarsi e di restituirci ogni nota con un entusiasmo straordinario. Ma soprattutto ci portiamo dentro la bellezza di una Sicilia che spesso viene raccontata poco: quella della gente perbene, dell’accoglienza sincera, della sensibilità, dell’orgoglio e di una straordinaria voglia di stare insieme”
La formazione ha proseguito: “Suonare in un luogo così, davanti a un pubblico così, è un privilegio che non smette mai di emozionarci. Grazie Taormina. Grazie Sicilia. Ci avete regalato due serate che resteranno a lungo nel nostro cuore”. Domenica 30 agosto i Pooh saranno in concerto al Parco Villa delle Rose di Lanciano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio a Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Dopo l’appuntamento live in programma a Lanciano, martedì 1° settembre i Pooh si esibiranno allo Sferisterio di Macerata. In seguito, la formazione concluderà la tournée con gli spettacoli in scena a Vigevano, Brescia, Parma e Caserta. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 1 settembre – Macerata, Sferisterio
- 4 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco
- 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
- 7 settembre - Parma, Parco Ducale
- 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
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