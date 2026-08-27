Il Boss sarà il protagonista dello show musicale di beneficienza in programma il 9 novembre 2026 nella Grande Mela. L’evento, dedicato ai veterani, ai militari e alle loro famiglie, celebrerà il 20° anniversario dell’iniziativa e vedrà sul palco anche Alex Warren, The Resilient, Jon Stewart, Hasan Minhaj e Josh Johnson

L’edizione di quest’anno avrà un significato particolare perché coinciderà con il 20° anniversario di Stand Up For Heroes, iniziativa nata nel 2006 e collegata al New York Comedy Festival. Nel corso di oltre due decenni, il progetto ha raccolto 117 milioni di dollari, equivalenti a 86 milioni di sterline, destinati alla causa che sostiene.

Bruce Springsteen torna sul palco per una causa benefica. Il Boss sarà infatti il protagonista della nuova edizione di Stand Up For Heroes, lo spettacolo organizzato a New York a sostegno dei veterani statunitensi, dei militari in servizio e delle loro famiglie. L’appuntamento è fissato per il 9 novembre 2026 al David Geffen Hall del Lincoln Center di Manhattan, a New York.

La parte comica della serata sarà affidata a Jon Stewart, Hasan Minhaj e Josh Johnson di The Daily Show, che proporranno i rispettivi set.

Springsteen sarà l’headliner dell’evento, ma il programma prevede anche altri nomi del mondo della musica e della comicità.

Vent’anni di Stand Up For Heroes

L’iniziativa è stata lanciata nel 2006 e ha organizzato il primo grande evento l’anno successivo. L’obiettivo è sostenere veterani, membri delle forze armate e le loro famiglie attraverso spettacoli che uniscono musica e comicità.

Bob Woodruff, corrispondente di ABC News e cofondatore del progetto, ha ricordato l’idea alla base dell’iniziativa: “Twenty years ago, we put together Stand Up For Heroes with a simple idea: bring people together with laughter and music in honour of those who have sacrificed so much for our country” (in italiano: "Vent'anni fa abbiamo dato vita a Stand Up For Heroes con un'idea semplice: unire le persone attraverso la risata e la musica, in onore di coloro che hanno sacrificato così tanto per il nostro Paese").

Woodruff ha inoltre sottolineato il ruolo dei veterani e dei militari all’interno dello spettacolo, spiegando che “proprio lì, in teatro, veterani e militari in servizio condividono la scena con indimenticabili omaggi offerti da artisti di fama mondiale. Il pubblico presente garantirà che gli uomini e le donne in servizio oggi non vengano dimenticati domani".