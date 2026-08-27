Il Boss sarà il protagonista dello show musicale di beneficienza in programma il 9 novembre 2026 nella Grande Mela. L’evento, dedicato ai veterani, ai militari e alle loro famiglie, celebrerà il 20° anniversario dell’iniziativa e vedrà sul palco anche Alex Warren, The Resilient, Jon Stewart, Hasan Minhaj e Josh Johnson
Bruce Springsteen torna sul palco per una causa benefica. Il Boss sarà infatti il protagonista della nuova edizione di Stand Up For Heroes, lo spettacolo organizzato a New York a sostegno dei veterani statunitensi, dei militari in servizio e delle loro famiglie. L’appuntamento è fissato per il 9 novembre 2026 al David Geffen Hall del Lincoln Center di Manhattan, a New York.
L’edizione di quest’anno avrà un significato particolare perché coinciderà con il 20° anniversario di Stand Up For Heroes, iniziativa nata nel 2006 e collegata al New York Comedy Festival. Nel corso di oltre due decenni, il progetto ha raccolto 117 milioni di dollari, equivalenti a 86 milioni di sterline, destinati alla causa che sostiene.
Bruce Springsteen e gli altri protagonisti della serata
Springsteen sarà l’headliner dell’evento, ma il programma prevede anche altri nomi del mondo della musica e della comicità.
Sul palco salirà Alex Warren, noto anche per Ordinary, insieme a The Resilient, formazione composta principalmente da veterani statunitensi che hanno riportato gravi ferite.
La parte comica della serata sarà affidata a Jon Stewart, Hasan Minhaj e Josh Johnson di The Daily Show, che proporranno i rispettivi set.
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Vent’anni di Stand Up For Heroes
L’iniziativa è stata lanciata nel 2006 e ha organizzato il primo grande evento l’anno successivo. L’obiettivo è sostenere veterani, membri delle forze armate e le loro famiglie attraverso spettacoli che uniscono musica e comicità.
Bob Woodruff, corrispondente di ABC News e cofondatore del progetto, ha ricordato l’idea alla base dell’iniziativa: “Twenty years ago, we put together Stand Up For Heroes with a simple idea: bring people together with laughter and music in honour of those who have sacrificed so much for our country” (in italiano: "Vent'anni fa abbiamo dato vita a Stand Up For Heroes con un'idea semplice: unire le persone attraverso la risata e la musica, in onore di coloro che hanno sacrificato così tanto per il nostro Paese").
Woodruff ha inoltre sottolineato il ruolo dei veterani e dei militari all’interno dello spettacolo, spiegando che “proprio lì, in teatro, veterani e militari in servizio condividono la scena con indimenticabili omaggi offerti da artisti di fama mondiale. Il pubblico presente garantirà che gli uomini e le donne in servizio oggi non vengano dimenticati domani".
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Il precedente del 2023
Non è la prima volta che Springsteen partecipa a Stand Up For Heroes. Il musicista era già salito sul palco dell’iniziativa in diverse occasioni, tra cui l’edizione del 2023.
Quella sera Springsteen aveva eseguito per la prima volta dal vivo Addicted To Romance e aveva condiviso il palco con John Mellencamp per Wasted Days.
Il tour e la parentesi con Bon Jovi
L’annuncio del nuovo appuntamento arriva dopo un 2026 particolarmente intenso per Springsteen. Il tour Land Of Hope And Dreams si è concluso a Philadelphia nel mese di maggio. Il tour era stato ispirato anche dalla sua opposizione all’amministrazione di Donald Trump e dalla vicenda legata alla morte di due cittadini del Minnesota per mano dell'ICE.
Trump aveva invitato i propri sostenitori a boicottare i concerti di Springsteen, definendoli “overpriced concerts” (concerti troppo costosi). Il Boss aveva risposto definendolo un “President who can’t handle the truth” (un "Un presidente che non sa reggere la verità") durante il primo concerto del tour.
A luglio Springsteen aveva inoltre fatto un'apparizione a sorpresa al Madison Square Garden durante un concerto dei Bon Jovi. In quell'occasione aveva raggiunto la band per eseguire Who Says You Can’t Go Home e The Promised Land.
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Le condizioni di Patti Scialfa
Tra le notizie più recenti che hanno riguardato la vita privata di Springsteen c'è anche quella relativa a Patti Scialfa, moglie del musicista e componente della E Street Band. All'inizio di agosto Springsteen ha rivelato che Scialfa è in remissione dal cancro.
“Patti convive con il mieloma multiplo da oltre otto anni, ma ora, fortunatamente, è in remissione”, ha dichiarato Springsteen.
Scialfa aveva raccontato pubblicamente per la prima volta della diagnosi ricevuta nel 2018 nel documentario del 2024 Road Diary: Bruce Springsteen And The E Street Band. In quell'occasione aveva spiegato che la malattia aveva indebolito il suo sistema immunitario, limitando la sua possibilità di partecipare ai tour.
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