Coez, la possibile scaletta del concerto a Mantova

Dopo il concerto a Mantova, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre Coez porterà la sua musica al pubblico dello Sferisterio di Macerata. In seguito, l’artista sarà al Teatro Romano di Verona, al Teatro Antico di Taormina e al Teatro di Verdura di Palermo
Nuovo appuntamento live con il tour di Coez. Il 28 agosto il cantautore sarà in concerto al Palazzo Te di Mantova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
coez, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 28 agosto Coez porterà la sua musica al pubblico di Mantova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più popolari e quelle tratte dall’ultimo album 1998, uscito nel giugno del 2025. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Dopo il concerto a Mantova, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre Coez porterà la sua musica al pubblico dello Sferisterio di Macerata. In seguito, l’artista sarà al Teatro Romano di Verona, al Teatro Antico di Taormina e al Teatro di Verdura di Palermo. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 2 settembre 2026, Macerata - Sferisterio
- 3 settembre 2026, Macerata - Sferisterio
- 5 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
- 6 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
- 10 settembre 2026, Taormina (ME) - Teatro Antico
- 12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
- 13 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
Dopo alcune settimane di pausa, il 30 ottobre Coez tornerà in concerto per numerosi appuntamenti live in giro per l’Italia: da Roma a Bari passando per Torino e Genova. Ecco tutti le date in programma:
- 30 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 31 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 1° novembre, Roma - Auditorium Concilazione
- 7 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 8 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 16 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 17 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 18 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 23 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 24 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
- 28 novembre, Parma - Teatro Regio
- 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli
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