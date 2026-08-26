Coez, la possibile scaletta del concerto a Mantova

Dopo il concerto a Mantova, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre Coez porterà la sua musica al pubblico dello Sferisterio di Macerata. In seguito, l’artista sarà al Teatro Romano di Verona, al Teatro Antico di Taormina e al Teatro di Verdura di Palermo

coez, la possibile scaletta del concerto

Giovedì 28 agosto Coez porterà la sua musica al pubblico di Mantova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più popolari e quelle tratte dall’ultimo album 1998, uscito nel giugno del 2025. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è