Anna, la possibile scaletta del concerto a Catania

Dopo l’appuntamento in programma a Catania, il 13 settembre la giovane rapper chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena al Sottosopra di Bari. A novembre Anna sarà protagonista di un tour nei palazzetti
Penultimo appuntamento con il tour estivo di Anna. Venerdì 28 agosto la giovane rapper si esibirà sul palco di Villa Bellini a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di White Girl Wasted: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
anna a catania, la possibile scaletta del concerto
Dopo il concerto a Monfalcone, il 28 agosto Anna porterà la sua energia in Sicilia. Questo l’indirizzo della location: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi e i brani tratti dall’ultimo album Million Dollar Babe, entrato direttamente al primo posto dell classifica settimanale FIMI. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 agosto a Palermo:
- Mulan
- Bikini
- Sono io il pass
- I love it
- ABC
- Don’t Tell Nobody
- Gasolina
- Felpa nera
- Ciao bella
- Advice
- Why u mad
- Crystal collo
- 1 momento
- Catalano
- Honey
- Codeine
- Vetri neri
- 2 giorni di fila
- Tonight
- Vieni dalla baddie
- Benihana
- Scontrosa
- Anelli e collane
- Push it
- Una tipa come me
- Cookies N’ Cream
- Obsessed
- 30° C
- Hello Kitty
- Désolée
- TT LE GIRLZ
- White Girl Wasted
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Dopo l’appuntamento in programma a Catania, il 13 settembre la rapper chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena al Sottosopra di Bari. A novembre l’artista darà il via al nuovo tour nei palazzetti con lo show alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. In seguito, l’artista sarà in concerto a Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine Roma. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 28 novembre, Pesaro - Vitrifrigo Arena
- 30 novembre, Padova - Fiera di Padova
- 2 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 5 dicembre, Napoli - Palapartenope
- 11 dicembre, Milano - Unipol Dome
- 12 dicembre, Milano - Unipol Dome
- 13 dicembre, Milano - Unipol Dome
- 15 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 17 dicembre, Bologna - Unipol Arena
- 19 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
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