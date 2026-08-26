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Anna, la possibile scaletta del concerto a Catania

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo l’appuntamento in programma a Catania, il 13 settembre la giovane rapper chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena al Sottosopra di Bari. A novembre Anna sarà protagonista di un tour nei palazzetti

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Penultimo appuntamento con il tour estivo di Anna. Venerdì 28 agosto la giovane rapper si esibirà sul palco di Villa Bellini a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di White Girl Wasted: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

anna a catania, la possibile scaletta del concerto

 

Dopo il concerto a Monfalcone, il 28 agosto Anna porterà la sua energia in Sicilia. Questo l’indirizzo della location: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi e i brani tratti dall’ultimo album Million Dollar Babe, entrato direttamente al primo posto dell classifica settimanale FIMI. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 agosto a Palermo:

  • Mulan
  • Bikini
  • Sono io il pass
  • I love it
  • ABC
  • Don’t Tell Nobody
  • Gasolina
  • Felpa nera
  • Ciao bella
  • Advice
  • Why u mad
  • Crystal collo
  • 1 momento
  • Catalano
  • Honey
  • Codeine
  • Vetri neri
  • 2 giorni di fila
  • Tonight
  • Vieni dalla baddie
  • Benihana
  • Scontrosa
  • Anelli e collane
  • Push it
  • Una tipa come me
  • Cookies N’ Cream
  • Obsessed
  • 30° C
  • Hello Kitty
  • Désolée
  • TT LE GIRLZ
  • White Girl Wasted

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Dopo l’appuntamento in programma a Catania, il 13 settembre la rapper chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena al Sottosopra di Bari. A novembre l’artista darà il via al nuovo tour nei palazzetti con lo show alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. In seguito, l’artista sarà in concerto a Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine Roma. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 28 novembre, Pesaro - Vitrifrigo Arena
  • 30 novembre, Padova - Fiera di Padova
  • 2 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 5 dicembre, Napoli - Palapartenope
  • 11 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 12 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 13 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 15 dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 17 dicembre, Bologna - Unipol Arena
  • 19 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

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©Getty

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