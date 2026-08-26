Anna, la possibile scaletta del concerto a Catania

anna a catania, la possibile scaletta del concerto

Dopo il concerto a Monfalcone, il 28 agosto Anna porterà la sua energia in Sicilia. Questo l’indirizzo della location: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi e i brani tratti dall’ultimo album Million Dollar Babe, entrato direttamente al primo posto dell classifica settimanale FIMI. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 agosto a Palermo:

Mulan

Bikini

Sono io il pass

I love it

ABC

Don’t Tell Nobody

Gasolina

Felpa nera

Ciao bella

Advice

Why u mad

Crystal collo

1 momento

Catalano

Honey

Codeine

Vetri neri

2 giorni di fila

Tonight

Vieni dalla baddie

Benihana

Scontrosa

Anelli e collane

Push it

Una tipa come me

Cookies N’ Cream

Obsessed

30° C

Hello Kitty

Désolée

TT LE GIRLZ

White Girl Wasted