Yoga Radio Estate, i cantanti in scaletta martedì 25 agosto

Introduzione
Noemi ed Enrico Papi, affiancati da Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico nel corso dell'ultima serata di Yoga Radio Estate. Attesi numerosi protagonisti della scena musicale italiana, tra i quali Elettra Lamborghini, Paola Iezzi, Baby K, Sarah Toscano, Mr. Rain, Gaia e Nek
Quello che devi sapere
Yoga Radio Estate, l’ultima puntata
Martedì 25 agosto Noemi ed Enrico Papi condurranno l’ultimo appuntamento del programma televisivo Yoga Radio Estate. Presente anche lo speaker Enzo Ferrari. Tanta musica e spettacolo sul palco di Piazza Martiri a Carpi.
Elettra Lamborghini
Nel febbraio di quest'anno Elettra Lamborghini (FOTO) è tornata in gara sul palco del Teatro Ariston con il brano Voilà per la 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Anna
Anna ha appena pubblicato il nuovo album Million Dollar Babe dichiarando: “Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione, mi sento molto maturata a livello personale e artistico. Ho sperimentato a livello di sonorità, uscendo anche dalla comfort zone, ma rimanendo sempre fedele a me stessa”.
Ricchi e Poveri
Tra i successi più recenti della formazione troviamo il brano Ma non tutta la vita, presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Baby K
Nel corso degli anni l’artista ha spaziato tra rap e urban divenendo una delle grandi protagoniste della musica italiana. Citiamo i tormentoni Roma-Bangkok con Giusy Ferreri, Da zero a cento, Playa, Mohicani con i Boomdabash, Bolero con Mika e Tucamacarena.
Nek
Tra i suoi successi ricordiamo Laura non c’è, Se una regola c’è, Se io non avessi te, Lascia che io sia e Fatti avanti amore.
Mr. Rain
Nel 2024 il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album Pianeta di Miller. Tra i singoli più popolari ricordiamo Supereroi e Due altalene, presentati rispettivamente alla 73esima e alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Fabio Rovazzi
A inizio luglio Fabio Rovazzi ha lanciato il brano La costiera amalfitana in collaborazione con Arisa e Nino D’Angelo.
Fred De Palma
Il rapper sta dominando le classifiche estive con la canzone La testa gira in collaborazione con Emis Killa e Anitta.
Gaia
In questi mesi l’artista (FOTO) sta accompagnando il pubblico con il tormentone estivo Bossa nostra.
Benji e Fede
Il duo, composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, vanta numerosi successi: da Moscow Mule ad Amore Wi-Fi passando per Dove e quando.
Paola Iezzi
La popstar è tra le grandi protagoniste di questa estate con il brano Stessa direzione. Parallelamente al successo con la sorella Chiara, negli anni Paola Iezzi ha coltivato una carriera solista. Ricordiamo i brani Lovenight, Ridi, Gli occhi del perdono, Club astronave e Superstar.
Sarah Toscano
Nell’ottobre dello scorso anno la giovane artista ha lanciato il suo primo album Met Gala contenente anche il brano Amarcord presentato in gara all’edizione 2025 del Festival di Sanremo.
Merk & Kremont
Tra le loro collaborazioni ricordiamo Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo, Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Partenope con Serena Brancale e i The Kolors.
Lorenzo Salvetti
A maggio il giovane cantautore ha trionfato alla venticinquesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.
Plasma
L’artista è stato tra i cantanti ad aver preso parte all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.