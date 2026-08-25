Lassie torna a casa, trama e cast del remake del film stasera in tv

Il nuovo Lassie, torna a casa aggiorna la vicenda nata dal romanzo di Eric Knight senza abbandonarne l'elemento fondamentale: il rapporto tra un bambino e il suo cane. A differenza dell'originale cinematografico del 1943, il remake è stato girato e ambientato in Germania, proponendo la storia di Florian e Lassie in un contesto contemporaneo.

In Italia il film è stato distribuito nelle sale da Lucky Red a partire dal 1° luglio 2021. Il progetto non si è fermato al primo capitolo: dopo l'uscita del remake è arrivato anche un seguito, Lassie - Una nuova avventura, distribuito nel 2023. Anche il secondo film è stato diretto da Hanno Olderdissen e ha visto il ritorno di Nico Marischka nel ruolo di Florian.

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