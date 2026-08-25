Lassie torna a casa, trama e cast del remake del film stasera in tv

Introduzione
A più di otto decenni dal debutto cinematografico, Lassie continua a essere una delle figure più riconoscibili della storia del cinema. Il celebre collie torna protagonista della prima serata di Rai 1 con Lassie, torna a casa, rilettura contemporanea del film omonimo del 1943 diretto da Fred McLeod Wilcox, a sua volta tratto dal romanzo di Eric Knight pubblicato nel 1940.
Il film, realizzato e ambientato in Germania, riprende il cuore della storia originale affidandolo a una nuova generazione di interpreti e a un'avventura che mette al centro il legame tra un bambino e il suo cane. L'appuntamento è per oggi, martedì 25 agosto alle 21.30 su Rai 1, con la possibilità di seguire il film anche in streaming su RaiPlay.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Lassie, torna a casa, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
La trama: il viaggio di Lassie per ritrovare Florian
Al centro della storia del film Lassie, torna a casa c'è Florian, dodicenne che vive in Baviera insieme alla sua inseparabile Lassie, un collie con cui ha instaurato un rapporto profondissimo. L'equilibrio della famiglia viene però improvvisamente compromesso quando il padre Andreas perde il lavoro nella vetreria del conte Sprengel. La situazione economica costringe i Maurer a lasciare la propria abitazione e trasferirsi in un appartamento nel quale non sono ammessi cani di grossa taglia.
Per evitare di dover rinunciare definitivamente a Lassie, Andreas decide di affidarla temporaneamente al conte. Il cane finisce così insieme alla nipote dell'uomo, Priscilla, che la porta con sé sulla costa del Mare del Nord. La nuova sistemazione, tuttavia, non si rivela adatta alle esigenze di Lassie: trascurata, l'animale sceglie di fuggire e intraprende un lungo percorso verso sud con un unico obiettivo, tornare dal suo giovane padrone.
Parallelamente, anche Florian si mette sulle sue tracce. Il ragazzo non accetta l'idea di perdere la propria compagna e parte alla ricerca dell'animale, dando vita a un viaggio nel quale il desiderio di ricongiungersi diventa il motore dell'intera avventura. Il film segue così il percorso dei due protagonisti senza allontanarsi dal tema centrale della storia: la forza di un legame capace di resistere alla separazione.
Cast e personaggi: una nuova generazione accanto a Lassie
Nel remake Lassie, torna a casa, a interpretare Lassie è Bandit, mentre il ruolo di Florian Maurer è affidato a Nico Marischka. Nei panni dei genitori del ragazzo ci sono Sebastian Bezzel, che interpreta Andreas Maurer, e Anna Maria Mühe, nel ruolo di Sandra Maurer. Bella Bading veste invece i panni di Priscilla von Sprengel, la bambina che si ritrova a occuparsi di Lassie, mentre Matthias Habich interpreta il conte von Sprengel.
Nel cast figurano inoltre Johann von Bülow nel ruolo di Sebastian von Sprengel, Justus von Dohnányi nei panni di Gerhardt e Christoph Letkowski in quelli di Hinz. Completano il gruppo degli interpreti Jana Pallaske, che interpreta Franka, Sina Reiß nel ruolo di Helene Haberl, Sarha Camp nei panni della signora Moller, Moritz Heidelbach nel ruolo di Reimers, Sina Bianca Hentschel in quello di Daphne Brandt, Luca Maric nei panni di Schafer e Milton Welsh nel ruolo di Ronny.
La sceneggiatura è firmata da Jane Ainscough, mentre la regia è di Hanno Olderdissen, chiamato a riportare sul grande schermo una delle storie più note legate al mondo del cinema per famiglie.
Produzione e ritorno sul grande schermo
Il nuovo Lassie, torna a casa aggiorna la vicenda nata dal romanzo di Eric Knight senza abbandonarne l'elemento fondamentale: il rapporto tra un bambino e il suo cane. A differenza dell'originale cinematografico del 1943, il remake è stato girato e ambientato in Germania, proponendo la storia di Florian e Lassie in un contesto contemporaneo.
In Italia il film è stato distribuito nelle sale da Lucky Red a partire dal 1° luglio 2021. Il progetto non si è fermato al primo capitolo: dopo l'uscita del remake è arrivato anche un seguito, Lassie - Una nuova avventura, distribuito nel 2023. Anche il secondo film è stato diretto da Hanno Olderdissen e ha visto il ritorno di Nico Marischka nel ruolo di Florian.
Gli aspetti tecnici e il legame con il film originale
Il progetto di Lassie, torna a casa nasce dunque come una nuova versione cinematografica della storia resa celebre dal film del 1943 diretto da Fred McLeod Wilcox, il primo adattamento del romanzo Lassie torna a casa di Eric Knight, pubblicato nel 1940. La nuova produzione conserva il nucleo narrativo dell'opera originaria, ma lo trasporta in una realtà contemporanea e tedesca.
Alla regia c'è Hanno Olderdissen, mentre Jane Ainscough firma la sceneggiatura. La presenza di Nico Marischka nei panni di Florian prosegue poi nel sequel del 2023, creando una continuità tra le due produzioni.
Dall'adattamento del 1943 al sequel del 2023
La storia di Lassie, nata sulle pagine del romanzo di Eric Knight, ha attraversato generazioni mantenendo al centro il rapporto tra l'animale e il suo giovane compagno. Il film del 2021 si inserisce in questa lunga tradizione proponendo una versione aggiornata della vicenda e riportando il personaggio sul grande schermo.
Il successo del nuovo adattamento ha portato alla realizzazione di Lassie - Una nuova avventura, arrivato nel 2023 con lo stesso regista e con Nico Marischka ancora una volta nei panni di Florian. La messa in onda su Rai 1 offre ora al pubblico italiano l'occasione di riscoprire questa versione più recente delle avventure del celebre collie.