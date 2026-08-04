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Nek, la possibile scaletta del concerto a Forte dei Marmi

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel corso degli anni Nek ha regalato numerosi successi al grande pubblico, tra i suoi album più celebri troviamo Una parte di me, Nella stanza 26 e Un’altra direzione. Dopo lo spettacolo a Forte dei Marmi, sabato 8 agosto l’artista sarà ad Asiago. Previsti concerti anche a Marina di Mancaversa, Lioni, Rocca Imperiale e Marina di Modica

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Il 5 agosto Nek riprenderà il tour esibendosi a Forte dei Marmi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Lascia che io sia (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

NEK, LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO

Nuovo appuntamento live con la musica di Nek. Mercoledì 5 agosto l’artista sarà a Forte dei Marmi per lo spettacolo inserito nella rassegna Villa Bertelli Live. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il cantante non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Laura non c’è a Fatti avanti amore passando per Se io non avessi te. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 aprile al Teatro Regio di Parma:

  • Almeno stavolta
  • Se una regola c’è
  • Dimmi cos’è
  • Sul treno
  • Mi farà trovare pronto
  • Freud
  • Sei solo tu
  • Nella stanza 26
  • Vivere senza te / Vulnerabile / Va bene così
  • Tu sei, tu sai
  • In te
  • Cuori in tempesta
  • La vita è
  • E da qui
  • Perdonare
  • Uno di questi giorni
  • Musica sotto le bombe
  • Unici
  • Io ricomincerei
  • Ci sei tu
  • Lascia che io sia
  • Fatti avanti amore
  • Sei grande
  • Se telefonando
  • Laura non c’è
  • Se io non avessi te

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Nel corso degli anni Nek ha regalato numerosi successi al grande pubblico, tra i suoi album più celebri troviamo Una parte di me, Nella stanza 26 e Un’altra direzione. Dopo lo spettacolo a Forte dei Marmi, sabato 8 agosto l’artista sarà ad Asiago. Previsti concerti anche a Marina di Mancaversa, Lioni, Rocca Imperiale e Marina di Modica. Questi tutti i prossimi appuntamenti live in programma:

  • sabato 08 agosto - ASIAGO (VI) · ASIAGO LIVE | PIAZZA CARLI
  • domenica 09 agosto - ISOLA DI ALBARELLA (RO) · ALBARELLA 2026 - ARENA CENTRO SPORTIVO
  • giovedì 13 agosto - MARINA DI MANCAVERSA (LE) · TERRA MARE | ARENA DEL MARE
  • lunedì 17 agosto - LIONI (AV) · PIAZZA IV NOVEMBRE
  • martedì 18 agosto - ROCCA IMPERIALE (CS) · LEMON FEST - ARENA DEL MARE
  • venerdì 21 agosto - MARINA DI MODICA (RG) · AUDITORIUM MEDITERRANEO

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