Nek, la possibile scaletta del concerto a Forte dei Marmi

Nel corso degli anni Nek ha regalato numerosi successi al grande pubblico, tra i suoi album più celebri troviamo Una parte di me, Nella stanza 26 e Un’altra direzione. Dopo lo spettacolo a Forte dei Marmi, sabato 8 agosto l’artista sarà ad Asiago. Previsti concerti anche a Marina di Mancaversa, Lioni, Rocca Imperiale e Marina di Modica
Il 5 agosto Nek riprenderà il tour esibendosi a Forte dei Marmi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Lascia che io sia (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
NEK, LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO
Nuovo appuntamento live con la musica di Nek. Mercoledì 5 agosto l’artista sarà a Forte dei Marmi per lo spettacolo inserito nella rassegna Villa Bertelli Live. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il cantante non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Laura non c’è a Fatti avanti amore passando per Se io non avessi te. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 aprile al Teatro Regio di Parma:
- Almeno stavolta
- Se una regola c’è
- Dimmi cos’è
- Sul treno
- Mi farà trovare pronto
- Freud
- Sei solo tu
- Nella stanza 26
- Vivere senza te / Vulnerabile / Va bene così
- Tu sei, tu sai
- In te
- Cuori in tempesta
- La vita è
- E da qui
- Perdonare
- Uno di questi giorni
- Musica sotto le bombe
- Unici
- Io ricomincerei
- Ci sei tu
- Lascia che io sia
- Fatti avanti amore
- Sei grande
- Se telefonando
- Laura non c’è
- Se io non avessi te
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Nel corso degli anni Nek ha regalato numerosi successi al grande pubblico, tra i suoi album più celebri troviamo Una parte di me, Nella stanza 26 e Un’altra direzione. Dopo lo spettacolo a Forte dei Marmi, sabato 8 agosto l’artista sarà ad Asiago. Previsti concerti anche a Marina di Mancaversa, Lioni, Rocca Imperiale e Marina di Modica. Questi tutti i prossimi appuntamenti live in programma:
- sabato 08 agosto - ASIAGO (VI) · ASIAGO LIVE | PIAZZA CARLI
- domenica 09 agosto - ISOLA DI ALBARELLA (RO) · ALBARELLA 2026 - ARENA CENTRO SPORTIVO
- giovedì 13 agosto - MARINA DI MANCAVERSA (LE) · TERRA MARE | ARENA DEL MARE
- lunedì 17 agosto - LIONI (AV) · PIAZZA IV NOVEMBRE
- martedì 18 agosto - ROCCA IMPERIALE (CS) · LEMON FEST - ARENA DEL MARE
- venerdì 21 agosto - MARINA DI MODICA (RG) · AUDITORIUM MEDITERRANEO
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