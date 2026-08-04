Nek, la possibile scaletta del concerto a Forte dei Marmi

Nel corso degli anni Nek ha regalato numerosi successi al grande pubblico, tra i suoi album più celebri troviamo Una parte di me, Nella stanza 26 e Un’altra direzione. Dopo lo spettacolo a Forte dei Marmi, sabato 8 agosto l’artista sarà ad Asiago. Previsti concerti anche a Marina di Mancaversa, Lioni, Rocca Imperiale e Marina di Modica

NEK, LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO

Nuovo appuntamento live con la musica di Nek. Mercoledì 5 agosto l’artista sarà a Forte dei Marmi per lo spettacolo inserito nella rassegna Villa Bertelli Live. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il cantante non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Laura non c’è a Fatti avanti amore passando per Se io non avessi te. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 aprile al Teatro Regio di Parma:

Almeno stavolta

Se una regola c’è

Dimmi cos’è

Sul treno

Mi farà trovare pronto

Freud

Sei solo tu

Nella stanza 26

Vivere senza te / Vulnerabile / Va bene così

Tu sei, tu sai

In te

Cuori in tempesta

La vita è

E da qui

Perdonare

Uno di questi giorni

Musica sotto le bombe

Unici

Io ricomincerei

Ci sei tu

Lascia che io sia

Fatti avanti amore

Sei grande

Se telefonando

Laura non c’è

Se io non avessi te