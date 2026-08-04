Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Catania

In attesa dell’uscita del live album 17 Re live. 1986-2026 in arrivo il 27 novembre, venerdì 7 agosto i Litfiba riprenderanno il tour con lo spettacolo in scena a Melpignano. In seguito, il gruppo chiuderà la tournée con i concerti in programma a Palmanova, Forte dei Marmi e Bellaria Igea Marina
Dopo lo spettacolo all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, martedì 4 agosto i Litfiba saranno in concerto a Catania. Il gruppo, guidato dalla voce di Piero Pelù, celebrerà i quarant’anni dell’album 17 Re. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
litfiba, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento con la tournée di Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Il 4 agosto la formazione sarà in concerto a Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Asti:
- Febbre
- 17 Re
- Come un Dio
- Oro nero
- Sulla Terra
- Vendetta
- Ferito
- Apapaia
- Ballata
- Re del silenzio
- Pierrot e la luna
- Univers
- Tango
- Caffè, Mexcal e Rosita
- Gira nel mio cerchio
- Cane
- Resta
- Il vento
- Istambul
- Santiago
- Eroi nel vento
- La preda
- Tex
- Cangaceiro
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In attesa dell’uscita del live album 17 Re live. 1986-2026 in arrivo il 27 novembre, venerdì 7 agosto i Litfiba riprenderanno il tour con lo spettacolo in scena a Melpignano. In seguito, il gruppo chiuderà la tournée con i concerti in programma a Palmanova, Forte dei Marmi e Bellaria Igea Marina. Questo il calendario con tutti i dettagli degli appuntamenti live:
- 07 agosto, Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
- 11 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande
- 13 agosto, Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
- 15 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay
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