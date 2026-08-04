Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Catania

litfiba, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento con la tournée di Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Il 4 agosto la formazione sarà in concerto a Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Asti:

Febbre

17 Re

Come un Dio

Oro nero

Sulla Terra

Vendetta

Ferito

Apapaia

Ballata

Re del silenzio

Pierrot e la luna

Univers

Tango

Caffè, Mexcal e Rosita

Gira nel mio cerchio

Cane

Resta

Il vento

Istambul

Santiago

Eroi nel vento

La preda

Tex

Cangaceiro