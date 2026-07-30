Sfera Ebbasta, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Sfera Ebbasta chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena venerdì 14 agosto a Gallipoli. A gennaio il trapper tornerà in concerto nei palazzetti con una serie di date in quattro città italiane: Torino, Roma, Milano e Bologna
Dopo il concerto a Salerno, il 1° agosto Sfera Ebbasta porterà la sua musica a Palermo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del trapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
sfera ebbasta a palermo, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento live con Sfera Ebbasta. Dopo i grandi spettacoli allo stadio San Siro, il trapper è attualmente impegnato con il tour estivo. Sabato 1° agosto la voce di Bottiglie privè si esibirà al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attesi i successi dell’artista: da Giovani re a Rockstar passando per Happy Birthday e Mademoiselle. Queste le canzoni proposte mercoledì 8 luglio al concerto di Milano:
1. INTRO
2. CINY
3. PANETTE
4. CAVALLINI
5. LINGERIE ft Tedua
6. PARLATO
7. XDVR
8. FIORI DEL MALE + DARKMONEY ft Pyrex
9. BRNBQ
10. BANG BANG
11. ACCENSIONE “MONEY GANG”
12. 20 COLLANE
13. SERPENTI A SONAGLI
14. RICCHI PER SEMPRE
15. ROCKSTAR
16. PARLATO
17. CUPIDO
18. HAPPY BIRTHDAY
19. PABLO
20. SCIROPPO ft Drefgold
21. TRAN TRAN
22. PIENXA EN MI ft Feid
23. LUNA (solo Feid)
24. INTERMEZZO
25. NOTTI
26. BOTTIGLIE PRIVÉ
27. 15 PIANI ft Marracash
28. TIK TOK ft Marracash + Guè
29. COOKIES’N CREAM ft Guè + Anna
30. VDLC
31. GIOVANI RE
32. MOMENTO “MONEY GANG”
33. CALCOLATICI + G63
34. PIOVE ft Lazza
35. D&G ft Shiva
36. NON METTERCI BECCO ft Shiva
37. NEON ft Shiva
38. AYAYAY
39. BIS
40. VISIERA A BECCO
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Sfera Ebbasta chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena venerdì 14 agosto a Gallipoli per l’Oversound Music Festival. A gennaio l’artista tornerà in concerto nei palazzetti con una serie di date in quattro città italiane: Torino, Roma, Milano e Bologna. Questo il calendario completo con tutti i dettagli del tour:
- 30 gennaio 2027, Torino - Inalpi Arena
- 2 febbraio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 3 febbraio 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 5 febbraio 2027, Milano - Unipol Dome
- 6 febbraio 2027, Milano - Unipol Dome
- 13 febbraio 2027, Bologna - Unipol Arena
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