Sfera Ebbasta, la possibile scaletta del concerto a Palermo

sfera ebbasta a palermo, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento live con Sfera Ebbasta. Dopo i grandi spettacoli allo stadio San Siro, il trapper è attualmente impegnato con il tour estivo. Sabato 1° agosto la voce di Bottiglie privè si esibirà al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attesi i successi dell’artista: da Giovani re a Rockstar passando per Happy Birthday e Mademoiselle. Queste le canzoni proposte mercoledì 8 luglio al concerto di Milano:

1. INTRO

2. CINY

3. PANETTE

4. CAVALLINI

5. LINGERIE ft Tedua

6. PARLATO

7. XDVR

8. FIORI DEL MALE + DARKMONEY ft Pyrex

9. BRNBQ

10. BANG BANG

11. ACCENSIONE “MONEY GANG”

12. 20 COLLANE

13. SERPENTI A SONAGLI

14. RICCHI PER SEMPRE

15. ROCKSTAR

16. PARLATO

17. CUPIDO

18. HAPPY BIRTHDAY

19. PABLO

20. SCIROPPO ft Drefgold

21. TRAN TRAN

22. PIENXA EN MI ft Feid

23. LUNA (solo Feid)

24. INTERMEZZO

25. NOTTI

26. BOTTIGLIE PRIVÉ

27. 15 PIANI ft Marracash

28. TIK TOK ft Marracash + Guè

29. COOKIES’N CREAM ft Guè + Anna

30. VDLC

31. GIOVANI RE

32. MOMENTO “MONEY GANG”

33. CALCOLATICI + G63

34. PIOVE ft Lazza

35. D&G ft Shiva

36. NON METTERCI BECCO ft Shiva

37. NEON ft Shiva

38. AYAYAY

39. BIS

40. VISIERA A BECCO