Blanco, la possibile scaletta del concerto a Palmanova

Dopo il concerto di Palmanova, domenica 26 luglio Blanco porterà la sua musica a Catania. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con gli appuntamenti live in scena a Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia
Dopo il primo concerto al Marostica Summer Festival, il 21 luglio Blanco riprenderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma a Palmanova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della voce di Notti in bianco: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
blanco a palmanova, la possibile scaletta del concerto
Martedì 21 luglio il giovane cantante (FOTO) salirà sul palco di Piazza Grande a Palmanova per l’appuntamento inserito nel cartellone di Estate di Stelle 2026. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più popolari e quelle tratte dall’ultimo album Ma’ pubblicato nell’aprile di quest’anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
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Dopo il concerto di Palmanova, domenica 26 luglio Blanco porterà la sua musica a Catania. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con gli appuntamenti live in scena a Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 26 luglio, Catania
- 2 agosto, Gallipoli
- 6 agosto, Alghero
- 9 agosto, Cinquale
- 12 agosto, Baia Domizia
Tra gli album più amati di Blanco troviamo sicuramente Blu celeste, uscito nel settembre del 2021 e certificato con ben sette dischi di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo La canzone nostra con Mace e Salmo, Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta, Finché non mi seppelliscono, Brividi con Mahmood, Nostalgia, Un briciolo di allegria con Mina e Piangere a 90.
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