Blanco, la possibile scaletta del concerto a Palmanova

Spettacolo

Il 18 giugno inizia la maturità e tra gli oltre 500mila studenti chiamati alla prima prova ci sono anche volti notissimi della musica, della tv, dello sport e dei social. Da Blanco, che ha scelto di tornare sui banchi a 23 anni dopo il successo sanremese, alla vincitrice di X Factor Mimì Caruso, passando per l'attore Andrea Arru e una schiera di creator seguitissimi su TikTok e Instagram: ecco chi sono i vip alle prese con l'esame di Stato