Zucchero a Perugia, la possibile scaletta del concerto

Dopo gli spettacoli allo stadio Dall’Ara di Bologna e allo stadio Adriatico di Pescara, sabato 11 luglio Zucchero sarà in concerto all’Arena Santa Giuliana di Perugia . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

zucchero a perugia, la possibile scaletta

Lunedì 6 luglio Zucchero ha portato la sua energia sul palco dello stadio bolognese. Subito dopo lo show, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Bologna esagerata! Una notte di sana e consapevole libidine al Dall’Ara! Grazie, che dio vi benedica!”. Dopo il concerto allo stadio Adriatico di Pescara, sabato 11 luglio Zucchero riprenderà la tournée con lo spettacolo inserito nel cartellone dell’edizione 2026 dell’Umbria Jazz. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del festival, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Concerto in programma all’Arena Santa Giuliana. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da Così celeste a Diamante passando per Baila (Sexy thing). Queste le canzoni eseguite al concerto di Bologna:

SPIRITO NEL BUIO MUSIC IN ME IL MARE IRUBEN ME MENTA E ROSMARINO PANE E SALE PARTIGIANO REGGIANO SOLO UNA SANA E CONSAPEVOLE LIBIDINE SALVA IL GIOVANE DALLO STRESS E DALL’AZIONE CATTOLICA DUNE MOSSE SCINTILLE FACILE LOVE AGAIN BLUE VEDO NERO BAILA UN SOFFIO CALDO UN PICCOLO AIUTO-OCCHI-DINDONDIO-DONNE MISERERE Disco inferno (band only) Jumping jack flash (band only) Honky Tonk Train Blues (band only) IL VOLO DIAMANTE COSÌ CELESTE PER COLPA DI CHI DIAVOLO IN ME HEY MAN