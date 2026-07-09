Zucchero a Perugia, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo di Perugia, il cantautore proseguirà con altri due appuntamenti live: il 14 luglio allo stadio Franco Scoglio di Messina e il 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca. Successivamente, Zucchero ripartirà con il tour europeo
Dopo gli spettacoli allo stadio Dall’Ara di Bologna e allo stadio Adriatico di Pescara, sabato 11 luglio Zucchero sarà in concerto all’Arena Santa Giuliana di Perugia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
zucchero a perugia, la possibile scaletta
Lunedì 6 luglio Zucchero ha portato la sua energia sul palco dello stadio bolognese. Subito dopo lo show, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Bologna esagerata! Una notte di sana e consapevole libidine al Dall’Ara! Grazie, che dio vi benedica!”. Dopo il concerto allo stadio Adriatico di Pescara, sabato 11 luglio Zucchero riprenderà la tournée con lo spettacolo inserito nel cartellone dell’edizione 2026 dell’Umbria Jazz. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del festival, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Concerto in programma all’Arena Santa Giuliana. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da Così celeste a Diamante passando per Baila (Sexy thing). Queste le canzoni eseguite al concerto di Bologna:
- SPIRITO NEL BUIO
- MUSIC IN ME
- IL MARE
- IRUBEN ME
- MENTA E ROSMARINO
- PANE E SALE
- PARTIGIANO REGGIANO
- SOLO UNA SANA E CONSAPEVOLE LIBIDINE SALVA IL GIOVANE DALLO STRESS E DALL’AZIONE CATTOLICA
- DUNE MOSSE
- SCINTILLE
- FACILE
- LOVE AGAIN
- BLUE
- VEDO NERO
- BAILA
- UN SOFFIO CALDO
- UN PICCOLO AIUTO-OCCHI-DINDONDIO-DONNE
- MISERERE
- Disco inferno (band only)
- Jumping jack flash (band only)
- Honky Tonk Train Blues (band only)
- IL VOLO
- DIAMANTE
- COSÌ CELESTE
- PER COLPA DI CHI
- DIAVOLO IN ME
- HEY MAN
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Dopo il concerto di Perugia, il cantautore (FOTO) proseguirà con altri due appuntamenti live: il 14 luglio allo stadio Franco Scoglio di Messina e il 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca. Successivamente, l’artista ripartirà con la tournée europea esibendosi in numerose nazioni: dall’Albania all’Estonia passando per la Spagna, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia e la Finlandia. Inoltre, il prossimo anno Zucchero sarà protagonista del grande spettacolo “Baila 25th San Siro - Under the Moonlight IL GRAN FINALE” in programma il 10 giugno allo stadio San Siro di Milano. Questo il calendario del tour europeo:
- 18.07.2026 - Wolfsburg, DE - Autostadt Sommerfestival
- 21.07.2026 - Tirana, AL - Olympic Running Track
- 26.07.2026 - Sallent De Gallego (Huesca), ES - Festival Pirineos Sur
- 28.07.2026 - Marbella, ES - Starlite Festival
- 31.07.2026 - Santa Susana (Barcelona), ES - Festival Mar D’Estiu
- 23.09.2026 - Madrid, ES - Principe Pio
- 24.09.2026 - Pamplona, ES - Teatro Baluarte
- 27.09.2026 - Valencia, ES - Palau De Les Arts
- 29.09.2026 - Barcelona, ES - Palau De La Musica
- 17.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 18.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 21.10.2026 - Stockholm, SE - Cirkus
- 22.10.2026 - Oslo, NO - Sentrum Scene
- 26.10.2026 - Helsinki, FI - House Of Culture
- 27.10.2026 - Tampere, FI - Tampere Hall
- 29.10.2026 - Tallinn, EE - Alexela Concerthouse
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