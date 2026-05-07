Con la 53ª edizione di Umbria Jazz, dal 3 al 12 luglio 2026, la città di Perugia si anima con concerti, artisti da tutto il mondo e un programma ricco. Un appuntamento che unisce grande musica, formazione e partecipazione, nel segno di una tradizione che si rinnova ogni anno

La città di Perugia torna a essere il cuore pulsante del jazz internazionale con la 53ª edizione di Umbria Jazz, appuntamento che da oltre mezzo secolo valorizza la vita culturale del territorio. Dal 3 al 12 luglio 2026, per undici giorni, il centro storico del capoluogo umbro si trasforma in un grande villaggio globale della musica: artisti provenienti da tutto il mondo, concerti dalle prime ore del giorno fino a notte inoltrata e migliaia di spettatori che ogni anno tornano per vivere l’atmosfera unica del festival. Il cartellone è ampio e variegato, con 275 eventi complessivi - oltre la metà gratuiti - più di 80 band, oltre 500 musicisti e 15 palcoscenici. A questi si aggiungono le Clinics del Berklee College of Music di Boston, con oltre 200 partecipanti e 13 docenti.

Un festival diffuso L’edizione 2026 rende omaggio a due giganti del jazz, Miles Davis e John Coltrane, nel centenario della nascita, mentre il manifesto ufficiale porta la firma di Dario Fo con La Danza degli Zanni, tributo al grande artista nel centenario. Tra i protagonisti figurano, tra gli altri, Sting, Zucchero, Jon Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Snarky Puppy, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLorin Salvant, Stefano Bollani e Paolo Fresu. L’inclusività resta uno dei tratti distintivi di Umbria Jazz, uno spazio in cui ciascuno può trovare la propria musica o scoprirne di nuova, anche grazie all’elevato numero di eventi gratuiti che richiamano lo spirito originario del festival. tra musica, formazione e cultura La formula, consolidata nel tempo, propone musica a tutte le ore nel cuore della città, tra teatri, piazze e spazi all’aperto: dall’Arena Santa Giuliana, main stage delle grandi serate, al Teatro Morlacchi, fino alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria, senza dimenticare Piazza IV Novembre, i Giardini Carducci e la Terrazza del Mercato Coperto. Accanto alla dimensione spettacolare, il festival conferma il proprio impegno sociale ed educativo, con iniziative dedicate alla formazione e ai giovani, come le College Band, il Conad Jazz Contest e le storiche Clinics del Berklee, oltre alla collaborazione con il Conservatorio “Francesco Morlacchi” e al progetto UJ4KIDS per bambini e famiglie. L’esperienza è arricchita anche da un percorso enogastronomico diffuso e, tra le novità del 2026, dalla Perugia Jazz Half Marathon, che unisce la passione per la corsa alle note del festival. Approfondimento Umbria Jazz, a Sky Tg24 il presidente CNA Michele Carloni

Umbria Jazz 2026