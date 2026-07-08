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Modà, la possibile scaletta del concerto a Bari

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il concerto di Bari, i Modà, guidati dalla voce di Kekko Silvestre, proseguiranno il tour estivo con gli appuntamenti live in programma nelle città di Catania, Roccella Jonica e Palermo

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Il 10 luglio i Modà (FOTO) saranno in concerto a Bari per il nuovo spettacolo della tournée estiva. Special guest Bianca Atzei. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

modà a bari, la possibile scaletta

Dopo il concerto a Codroipo, venerdì 10 luglio i Modà, guidati dalla voce di Kekko Silvestre, porteranno la loro energia sul palco della Fiera del Levante di Bari. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Special guest Bianca Atzei. La cantautrice ha parlato della tournée in un post sul suo profilo Instagram: "Sto tornando indietro nel mio passato cantando con voi canzoni che mi hanno sempre emozionata e ancora ora dopo anni mi fanno bene al cuore.
È bello cantarle con voi. Grazie". Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi della formazione: da Tappeto di fragole a Gioia passando per La notte e Come un pittore. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 20 giugno al concerto al Parco della Pace di Servigliano:

  • Intro
  • Stella cadente
  • Ti passerà
  • Oh oh oh / Mamma dice sempre / La sua bellezza / Meschina / Aria
  • Il foglietto col tuo nome
  • Quelli come me
  • Non ti mancherà mai il mare
  • Gioia
  • Anche stasera
  • Vivo da Re
  • Non è mai abbastanza
  • Quel sorriso in volto
  • Ti amo ma non posso dirlo
  • Dimmelo / Non ti dimentico / Come hai sempre fatto
  • Per una notte insieme
  • Tappeto di fragole
  • La notte
  • Sono già solo / Arriverà / Volevo dirti / Mentre sogni / Favola
  • Come un pittore
  • In tutto l’universo
  • Viva i romantici

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Nel corso degli anni i Modà hanno scalato le classifiche con numerosi album di enorme successo, ricordiamo Viva i romantici, certificato disco di diamante. Spazio anche alle collaborazioni: da Arriverà e Come in un film con Emma (FOTO) a Ti amo ma non posso dirlo con Bianca Atzei. Dopo lo spettacolo di Bari, i Modà proseguiranno la tournnée estiva con gli appuntamenti live in programma nelle città di Catania, Roccella Jonica e infine Palermo. Questo il calendario con tutti i dettagli degli show:

  • venerdì 17 luglio 2026, Catania, Villa Bellini
  • mercoledì 22 luglio 2026, Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello
  • venerdì 24 luglio 2026, Palermo, Velodromo

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