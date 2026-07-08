Modà, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo il concerto di Bari, i Modà, guidati dalla voce di Kekko Silvestre, proseguiranno il tour estivo con gli appuntamenti live in programma nelle città di Catania, Roccella Jonica e Palermo
Il 10 luglio i Modà (FOTO) saranno in concerto a Bari per il nuovo spettacolo della tournée estiva. Special guest Bianca Atzei. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
modà a bari, la possibile scaletta
Dopo il concerto a Codroipo, venerdì 10 luglio i Modà, guidati dalla voce di Kekko Silvestre, porteranno la loro energia sul palco della Fiera del Levante di Bari. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Special guest Bianca Atzei. La cantautrice ha parlato della tournée in un post sul suo profilo Instagram: "Sto tornando indietro nel mio passato cantando con voi canzoni che mi hanno sempre emozionata e ancora ora dopo anni mi fanno bene al cuore.
È bello cantarle con voi. Grazie". Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi della formazione: da Tappeto di fragole a Gioia passando per La notte e Come un pittore. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 20 giugno al concerto al Parco della Pace di Servigliano:
- Intro
- Stella cadente
- Ti passerà
- Oh oh oh / Mamma dice sempre / La sua bellezza / Meschina / Aria
- Il foglietto col tuo nome
- Quelli come me
- Non ti mancherà mai il mare
- Gioia
- Anche stasera
- Vivo da Re
- Non è mai abbastanza
- Quel sorriso in volto
- Ti amo ma non posso dirlo
- Dimmelo / Non ti dimentico / Come hai sempre fatto
- Per una notte insieme
- Tappeto di fragole
- La notte
- Sono già solo / Arriverà / Volevo dirti / Mentre sogni / Favola
- Come un pittore
- In tutto l’universo
- Viva i romantici
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Nel corso degli anni i Modà hanno scalato le classifiche con numerosi album di enorme successo, ricordiamo Viva i romantici, certificato disco di diamante. Spazio anche alle collaborazioni: da Arriverà e Come in un film con Emma (FOTO) a Ti amo ma non posso dirlo con Bianca Atzei. Dopo lo spettacolo di Bari, i Modà proseguiranno la tournnée estiva con gli appuntamenti live in programma nelle città di Catania, Roccella Jonica e infine Palermo. Questo il calendario con tutti i dettagli degli show:
- venerdì 17 luglio 2026, Catania, Villa Bellini
- mercoledì 22 luglio 2026, Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello
- venerdì 24 luglio 2026, Palermo, Velodromo
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