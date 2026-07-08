Modà, la possibile scaletta del concerto a Bari

modà a bari, la possibile scaletta

Dopo il concerto a Codroipo, venerdì 10 luglio i Modà, guidati dalla voce di Kekko Silvestre, porteranno la loro energia sul palco della Fiera del Levante di Bari. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Special guest Bianca Atzei. La cantautrice ha parlato della tournée in un post sul suo profilo Instagram: "Sto tornando indietro nel mio passato cantando con voi canzoni che mi hanno sempre emozionata e ancora ora dopo anni mi fanno bene al cuore.

È bello cantarle con voi. Grazie". Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi della formazione: da Tappeto di fragole a Gioia passando per La notte e Come un pittore. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 20 giugno al concerto al Parco della Pace di Servigliano:

Intro

Stella cadente

Ti passerà

Oh oh oh / Mamma dice sempre / La sua bellezza / Meschina / Aria

Il foglietto col tuo nome

Quelli come me

Non ti mancherà mai il mare

Gioia

Anche stasera

Vivo da Re

Non è mai abbastanza

Quel sorriso in volto

Ti amo ma non posso dirlo

Dimmelo / Non ti dimentico / Come hai sempre fatto

Per una notte insieme

Tappeto di fragole

La notte

Sono già solo / Arriverà / Volevo dirti / Mentre sogni / Favola

Come un pittore

In tutto l’universo

Viva i romantici