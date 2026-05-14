Modà a Torino, concerto spostato all'Inalpi Arena: "Non abbiamo venduto abbastanza biglietSpettacolo
Previsto per il 30 giugno all'Allianz Stadium di Torino, il concerto si terrà all'Inalpi Arena. A darne notizia è stato il frontman Kekko Silvestre con un video diretto sui canali social della band
Niente discorsi costruiti a tavolino, niente comunicati stampa. Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha scelto di guardare dritto in faccia i suoi fan con un video pubblicato sui canali social ufficiali della band, per annunciare che il concerto del 30 giugno - originariamente programmato all'Allianz Stadium di Torino - si terrà invece all'Inalpi Arena, nella stessa data. La motivazione è stata consegnata con una franchezza disarmante, quasi insolita nel mondo della musica dal vivo.
La confessione di Kekko: "Ho peccato di presunzione"
Il cantante ha esordito nel video con un tentativo di ironia: "Sono qui perché devo darvi una notizia che probabilmente non vi farà molto piacere. Io sto bene, tutto a posto, non vi preoccupate". Poi, dopo aver scherzato sui "problemi tecnico-logistici" come possibile scusa, ha detto la verità: "Siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla". Silvestre ha poi aggiunto: "Probabilmente avrò peccato di presunzione, ho pensato che ce l'avremmo fatta", ammettendo un errore di valutazione nella scelta della venue. Una mossa che, anziché danneggiare l'immagine della band, ha raccolto apprezzamenti diffusi sui social, dove in molti hanno elogiato la sua onestà. Il cantante ha però tenuto a sottolineare un aspetto che gli stava particolarmente a cuore: la tutela di chi aveva già acquistato i biglietti e organizzato il viaggio. "Mi fa molto piacere che la data non sia stata annullata soprattutto per le persone che da dicembre hanno già comprato i voli e prenotato gli alberghi, così non perderanno questi soldi perché i soldi sono soldi, soprattutto quando si tratta di famiglie che arrivano da fuori", ha dichiarato.
Cosa cambia per il pubblico
Il passaggio dall'Allianz Stadium all'Inalpi Arena trasforma radicalmente la dimensione dell'evento: si rinuncia all'atmosfera da grande show all'aperto -quella che i fan dei Modà conoscono come la Notte dei Romantici sotto le stelle - in favore di un contesto più raccolto, dove la distanza tra palco e pubblico sarà molto più ridotta. L'Inalpi Arena ha una capienza di 18.500 posti, rispetto ai circa 40.000 dell'Allianz Stadium.
I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova venue, e ogni acquirente riceverà un segnaposto con il posto ricollocato all'Inalpi Arena. La scaletta, ha assicurato Kekko, non subirà alcuna variazione.
Il fenomeno non riguarda solo i Modà: negli Stati Uniti si parla sempre più spesso di "blue dot fever", termine che indica la febbre degli invenduti sulle mappe dei concerti, associato di recente ad artisti come Zayn Malik e Post Malone. Un segnale che il mercato del live - anche ai livelli più alti - sta attraversando una fase di profonda trasformazione.