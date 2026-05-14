Niente discorsi costruiti a tavolino, niente comunicati stampa. Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha scelto di guardare dritto in faccia i suoi fan con un video pubblicato sui canali social ufficiali della band, per annunciare che il concerto del 30 giugno - originariamente programmato all'Allianz Stadium di Torino - si terrà invece all'Inalpi Arena, nella stessa data. La motivazione è stata consegnata con una franchezza disarmante, quasi insolita nel mondo della musica dal vivo.

La confessione di Kekko: "Ho peccato di presunzione"

Il cantante ha esordito nel video con un tentativo di ironia: "Sono qui perché devo darvi una notizia che probabilmente non vi farà molto piacere. Io sto bene, tutto a posto, non vi preoccupate". Poi, dopo aver scherzato sui "problemi tecnico-logistici" come possibile scusa, ha detto la verità: "Siccome non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la data all'interno di una struttura così grande è meglio evitarla". Silvestre ha poi aggiunto: "Probabilmente avrò peccato di presunzione, ho pensato che ce l'avremmo fatta", ammettendo un errore di valutazione nella scelta della venue. Una mossa che, anziché danneggiare l'immagine della band, ha raccolto apprezzamenti diffusi sui social, dove in molti hanno elogiato la sua onestà. Il cantante ha però tenuto a sottolineare un aspetto che gli stava particolarmente a cuore: la tutela di chi aveva già acquistato i biglietti e organizzato il viaggio. "Mi fa molto piacere che la data non sia stata annullata soprattutto per le persone che da dicembre hanno già comprato i voli e prenotato gli alberghi, così non perderanno questi soldi perché i soldi sono soldi, soprattutto quando si tratta di famiglie che arrivano da fuori", ha dichiarato.