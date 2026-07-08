Europe, la possibile scaletta del concerto a Brescia

Dopo i concerti di Marostica e Roma, mercoledì 8 luglio gli Europe porteranno la loro musica sul palco dell’ Arena Campo Marte , questo l’indirizzo: via Ugo Foscolo, 25100, Brescia. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani più iconici. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 7 luglio al concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma:

Giovedì 9 luglio gli Europe saranno protagonisti di un altro appuntamento live in Italia con il concerto in programma a Villa Bertelli, Forte dei Marmi. Dopo la pubblicazione degli album Europe e Wings of Tomorrow, nel 1986 la formazione scandinava ha lanciato The Final Countdown riscuotendo grande successo a livello internazionale. La title track conta attualmente più di 800.000.000 streaming su Spotify. Tra le canzoni di maggior successo del gruppo ricordiamo anche Carrie e Superstitious.

A nove anni di distanza dall'ultimo album, a settembre il gruppo pubblicherà il suo nuovo progetto discografico Come This Madness contenente anche il singolo One on One. Il gruppo ha parlato della canzone in un post sul profilo Instagram da oltre 120.000 follower: “Ci accompagna da tantissimo tempo! Fin dalla prima demo, sapevamo avesse qualcosa di speciale... e abbiamo continuato a lavorarci finché non è diventata quella che è oggi”.