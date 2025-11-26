Gli Europe tornano in Italia per quattro concerti nell'estate 2026

Un gruppo leggendario

Tra le rock band europee più iconiche di sempre, simbolo del successo dell’hard rock melodico negli anni ’80, gli Europe sono nati a Stoccolma nel 1979 con il nome di Force, per poi diventare Europe dopo la vittoria a un concorso per band emergenti organizzato dalla molto celebre trasmissione televisiva svedese Rock-SM. La formazione ruota fin dagli esordi attorno alla voce carismatica di Joey Tempest e al chitarrista John Norum. Il debutto discografico arriva nel 1983 con l’album Europe, seguito da Wings of Tomorrow (1984), che fa conoscere la band anche fuori dai confini scandinavi. Il vero salto planetario, però, avviene nel 1986 con l’album The Final Countdown, trainato dall’omonima hit The Final Countdown, uno dei brani più riconoscibili della storia del rock. Il disco vende oltre 15 milioni di copie e proietta gli Europe nell’olimpo delle rock band mondiali. Negli anni successivi la band pubblica altri due album di grande successo, Out of This World (1988) e Prisoners in Paradise (1991), confermando una formula fatta di melodie potenti, grandi cori e sound radiofonico. Con il cambio di scenario musicale degli anni ’90 e il calo dell’hard rock mainstream, gli Europe si sciolgono nel 1992. Il ritorno avviene nel 2003, inizialmente per una reunion celebrativa, che si trasforma presto in un vero e proprio secondo capitolo artistico. Dal 2004 in poi gli Europe pubblicano una serie di album più maturi e orientati verso un hard rock moderno e bluesy, tra cui Start from the Dark, Secret Society, Bag of Bones e Walk the Earth, dimostrando grande longevità creativa. Oggi sono ancora attivi sui palchi internazionali, amatissimi dal pubblico e riconosciuti come una delle band europee più influenti nella storia del rock melodico.