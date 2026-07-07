Mumford & Sons, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

LA CARRIERA

I Mumford & Sons sono un gruppo musicale indie folk che si è formato nel 2007 a Londra. È composto da Marcus Mumford (voce, chitarra e batteria), Ben Lovett (voce, tastiere, pianoforte e fisarmonica), Winston Marshall (voce, chitarra, banjo e basso) e Ted Dwane (voce, basso, contrabbasso e batteria). Nel 2013 hanno vinto un Grammy Award per il Miglior album dell’anno con Babel (2012). Nel 2008 hanno pubblicato l’EP Love Your Ground, mentre nel 2009 hanno pubblicato l’album di debutto Sigh No More. Nel 2010, il gruppo ha ricevuto due nomination ai Grammy Awards, la prima come Miglior nuovo artista e la seconda per Best Rock Song per il brano Little Lion Man. Nel 2012 la band ha pubblicato il secondo album Babel, che contiene la canzone I Will Wait e che ha vinto il Grammy Awards 2013 come Album dell’anno. Nel 2015 il gruppo ha pubblicato il terzo album Wilder Mind, nel 2018 il quarto album Delta, nel 2025 il quinto album Rushmere e nel 2026 il sesto album Prizefighter. "L’alchimia che c’è tra noi non si può spiegare. Non riusciamo a trovarla altrove, e non vogliamo che accada. Come band siamo sempre aperti alla collaborazione con altri artisti: ai nostri primi concerti c’erano quindici persone sul palco...una meraviglia! Abbiamo iniziato a suonare da piccoli, e ognuno di noi ha suonato le band giovanili degli altri a Londra. Con Aaron è successo più o meno la stessa cosa: ci siamo uniti ad una community di artisti come Hozier, Brandi Carlile, Finneas, Justin Vernon, Gracie Abrams...Esserci uniti a loro altro non è che un prosieguo di quello che abbiamo sempre fatto”, hanno dichiarato i Mumford & Sons in un’intervista alla giornalista Valentina Clemente Sky TG24.

Ecco la tracklist dell’album Prizefighter dei Mumford & Sons. La band suonerà certamente alcuni brani anche nell’atteso concerto in programma stasera al Rock in Roma:

1. Here (with Chris Stapleton)

2. Rubber Band Man (with Hozier)

3. The Banjo Song

4. Run Together

5. Conversation With My Son (Gangsters & Angels)

6. Alleycat

7. Prizefighter

8. Begin Again

9. Icarus (with Gigi Perez)

10. Stay

11. Badlands (feat. Gracie Abrams)

12. Shadow Of a Man

13. I'll Tell You Everything

14. Clover