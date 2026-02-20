I Mumford & Sons raccontano "Prizefighter": “Mai stati così liberi"

Un nuovo album, Prizefighter, che arriva dopo pochi mesi da "Rushmere". La collaborazione con Aaron Dessner dei The National (e non solo), amico di lunga data che, per questa nuova musica, è stato fondamentale. Il contributo di Hozier, Gigi Perez, Gangsters & Angeles e Gracie Abrams. La voglia di momenti da condividere, che li riporterà in Italia il 7 luglio 2026. E la libertà artistica, che non è mai stata così forte come oggi: abbiamo incontrato Marcus Mumford e Ted Dwane dei Mumford & Sons