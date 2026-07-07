Duran Duran, la possibile scaletta del concerto all’Arena di Verona

Nel corso degli anni la formazione britannica si è affermata come una delle realtà più acclamate a livello internazionale definendo il decennio degli anni ’80 con brani entrati nella storia della musica, ricordiamo The Reflex, The Wild Boys, A View to a Kill e Notorious

A pochi mesi dall’uscita del nuovo singolo Free to Love con Nile Rodgers, i Duran Duran saranno in Italia per tre appuntamenti live. Martedì 7 luglio la formazione si esibirà sul palco dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 1° luglio al concerto di Sofia:

Dopo lo show all’Arena di Verona, i Duran Duran (FOTO) saranno protagonisti di altri due appuntamenti in Italia: giovedì 9 luglio alla Reggia di Caserta e sabato 11 luglio sul palco di Villa Manin a Codroipo.

Nel corso degli anni la formazione si è affermata come una delle realtà più acclamate a livello internazionale definendo il decennio degli anni ’80 con brani entrati nella storia della musica, ricordiamo The Reflex, The Wild Boys, A View to a Kill e Notorious. Per quanto riguarda gli album, citiamo Duran Duran, Rio e Seven and the Ragged Tiger. Nel 1984 i Duran Duran hanno vinto due statuette ai Grammy Awards: Best Music Film e Best Music Video. Inoltre, nel 2004 il gruppo ha ricevuto il riconoscimento Outstanding Contribution ai BRIT Awards.