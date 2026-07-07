Duran Duran, la possibile scaletta del concerto all’Arena di Verona

Nel corso degli anni la formazione britannica si è affermata come una delle realtà più acclamate a livello internazionale definendo il decennio degli anni ’80 con brani entrati nella storia della musica, ricordiamo The Reflex, The Wild Boys, A View to a Kill e Notorious
Ritorno in Italia per i Duran Duran. Il 7 luglio il gruppo britannico, guidato dalla voce di Simon Le Bon, sarà in concerto all’Arena di Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
duran duran a verona, la possibile scaletta
A pochi mesi dall’uscita del nuovo singolo Free to Love con Nile Rodgers, i Duran Duran saranno in Italia per tre appuntamenti live. Martedì 7 luglio la formazione si esibirà sul palco dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 1° luglio al concerto di Sofia:
- Is There Something I Should Know?
- The Wild Boys
- A View to a Kill
- Hungry Like the Wolf
- Invisible
- Evil Woman
- Lonely in your Nightmare / Super Freak
- The Reflex
- Ordinary World
- Come Undone
- New Moon on Monday
- The Chauffeur
- Notorious
- Free to Love
- White Lines (Don’t Don’t Do It)
- Careless Memories
- Planet Earth
- (Reach Up for the) Sunrise
- Girls on Film / Psycho Killer
- Save a Prayer
- Rio
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Nel corso degli anni la formazione si è affermata come una delle realtà più acclamate a livello internazionale definendo il decennio degli anni ’80 con brani entrati nella storia della musica, ricordiamo The Reflex, The Wild Boys, A View to a Kill e Notorious. Per quanto riguarda gli album, citiamo Duran Duran, Rio e Seven and the Ragged Tiger. Nel 1984 i Duran Duran hanno vinto due statuette ai Grammy Awards: Best Music Film e Best Music Video. Inoltre, nel 2004 il gruppo ha ricevuto il riconoscimento Outstanding Contribution ai BRIT Awards.
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