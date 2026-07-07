Coez, la possibile scaletta dei concerti a Firenze

Nel corso degli anni Coez si è affermato come uno dei protagonisti della scena discografica italiana. Tra i suoi album più acclamati troviamo Faccio un casino, certificato con ben sei dischi di platino. Ricordiamo anche il joint album Lovebars con Frah Quintale

Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Coez darà il via alla tournée con gli spettacoli in programma all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , i concerti avranno inizio alle ore 21.15 . In attesa della tournée, Coez ha parlato della presenza del brano Cielo di sabbia nella scaletta del tour in un post sul suo profilo Instagram: “Sarà la canzone più anziana del nuovo tour, manca dalla scaletta da almeno una decina d’anni e non vedo l’ora di suonarla in questa nuova veste”. Massimo riserbo sulle altre canzoni. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Nei prossimi mesi Coez porterà la sua musica in giro per l’Italia esibendosi in numerose città: da Pompei a Palermo passando per Pisa, Trani e Macerata. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:

8 luglio 2026, Firenze - Anfiteatro delle Cascine

9 luglio 2026, Firenze - Anfiteatro delle Cascine

11 luglio 2026, Pompei (NA) - Anfiteatro degli Scavi

16 luglio 2026, Cernobbio (CO) - Lake Sound Park

18 luglio 2026, Tarvisio (UD) - No Borders Music Festival

22 luglio 2026, Pisa - Piazza dei Cavalieri

25 luglio 2026, Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro del Vittoriale

26 luglio 2026, Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro del Vittoriale

30 luglio 2026, Trani (BT) - Piazza Monastero Colonna

1 agosto 2026, Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro del Vittoriale

2 agosto 2026, Gardone Riviera - Anfiteatro del Vittoriale

4 agosto 2026, Assisi - Piazzale Rocca Maggiore

28 agosto 2026, Mantova - Palazzo Te

2 settembre 2026, Macerata - Sferisterio

3 settembre 2026, Macerata - Sferisterio

5 settembre 2026, Verona - Teatro Romano

6 settembre 2026, Verona - Teatro Romano

10 settembre 2026, Taormina (ME) - Teatro Antico

12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura

13 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura

Nel corso degli anni Coez si è affermato come uno dei protagonisti della scena discografica italiana. Tra i suoi album più acclamati troviamo sicuramente Faccio un casino, certificato con ben sei dischi di platino. Ricordiamo anche il joint album Lovebars con Frah Quintale. Per quanto riguarda i singoli, citiamo La musica non c’è, È sempre bello, Domenica, Come nelle canzoni, Occhi rossi e Qualcosa di grande. Spazio anche alle collaborazioni: da Davide con Gemitaiz ad Altalene con Slait, Thasup e Mara Sattei.