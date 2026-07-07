Coez, la possibile scaletta dei concerti a Firenze

Nel corso degli anni Coez si è affermato come uno dei protagonisti della scena discografica italiana. Tra i suoi album più acclamati troviamo Faccio un casino, certificato con ben sei dischi di platino. Ricordiamo anche il joint album Lovebars con Frah Quintale
Al via il nuovo tour di Coez. Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio il cantautore si esibirà sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi appuntamenti live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
coez a firenze, la possibile scaletta
Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Coez darà il via alla tournée con gli spettacoli in programma all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.15. In attesa della tournée, Coez ha parlato della presenza del brano Cielo di sabbia nella scaletta del tour in un post sul suo profilo Instagram: “Sarà la canzone più anziana del nuovo tour, manca dalla scaletta da almeno una decina d’anni e non vedo l’ora di suonarla in questa nuova veste”. Massimo riserbo sulle altre canzoni. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Nei prossimi mesi Coez porterà la sua musica in giro per l’Italia esibendosi in numerose città: da Pompei a Palermo passando per Pisa, Trani e Macerata. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 8 luglio 2026, Firenze - Anfiteatro delle Cascine
- 9 luglio 2026, Firenze - Anfiteatro delle Cascine
- 11 luglio 2026, Pompei (NA) - Anfiteatro degli Scavi
- 16 luglio 2026, Cernobbio (CO) - Lake Sound Park
- 18 luglio 2026, Tarvisio (UD) - No Borders Music Festival
- 22 luglio 2026, Pisa - Piazza dei Cavalieri
- 25 luglio 2026, Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro del Vittoriale
- 26 luglio 2026, Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro del Vittoriale
- 30 luglio 2026, Trani (BT) - Piazza Monastero Colonna
- 1 agosto 2026, Gardone Riviera (BS) - Anfiteatro del Vittoriale
- 2 agosto 2026, Gardone Riviera - Anfiteatro del Vittoriale
- 4 agosto 2026, Assisi - Piazzale Rocca Maggiore
- 28 agosto 2026, Mantova - Palazzo Te
- 2 settembre 2026, Macerata - Sferisterio
- 3 settembre 2026, Macerata - Sferisterio
- 5 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
- 6 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
- 10 settembre 2026, Taormina (ME) - Teatro Antico
- 12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
- 13 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
Nel corso degli anni Coez si è affermato come uno dei protagonisti della scena discografica italiana. Tra i suoi album più acclamati troviamo sicuramente Faccio un casino, certificato con ben sei dischi di platino. Ricordiamo anche il joint album Lovebars con Frah Quintale. Per quanto riguarda i singoli, citiamo La musica non c’è, È sempre bello, Domenica, Come nelle canzoni, Occhi rossi e Qualcosa di grande. Spazio anche alle collaborazioni: da Davide con Gemitaiz ad Altalene con Slait, Thasup e Mara Sattei.
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