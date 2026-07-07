Blank Verse: “Con Day Tripping abbiamo trasformato il caos in musica”

Dall'incontro tra Emanuele Lombardini e Davide Vettori nasce Blank Verse, un progetto che affonda le radici nel lato più oscuro e viscerale del rock. I due musicisti, già compagni di viaggio in esperienze come You Wrong, tornano a collaborare con un'identità nuova. "Abbiamo seguito il flusso del suono”, raccontano ai microfoni di Sky TG24. L'INTERVISTA Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dall'incontro tra Emanuele Lombardini e Davide Vettori nasce Blank Verse, un progetto che affonda le radici nel lato più oscuro e viscerale del rock, intrecciando sperimentazione elettronica, ricerca materica e una forte attenzione alla dimensione sonora. I due musicisti, già compagni di viaggio in esperienze come You Wrong, tornano a collaborare con un'identità nuova, costruita attorno a un linguaggio essenziale in cui il silenzio ha lo stesso peso della distorsione e il calore analogico diventa parte integrante della scrittura. Il primo tassello del progetto è Day Tripping, in uscita il 10 luglio 2026 (ma che potete già ascoltare nel video che trovate in fondo a questo articolo). Il brano si presenta come un mantra contemporaneo sulla distanza, quella che separa dagli altri ma anche da sé stessi, sviluppandosi su un groove ipnotico attraversato dal monito "Beware the gods". Ad accompagnare il singolo arriva anche un visualizer diretto da Emanuele Lombardini e L. Muñoz, girato in Finlandia e animato da Davide Vettori, che amplia ulteriormente l'immaginario evocato dalla musica.

Un EP tra minimalismo e tensione Day Tripping anticipa l'EP omonimo, in uscita il 25 settembre 2026. Il disco raccoglie sei brani e rappresenta la sintesi della poetica dei Blank Verse, fondata su sessioni essenziali, un approccio vicino al suono "concrete" e una costante ricerca della fisicità dell'ascolto. Registrato direttamente da Lombardini e Vettori, il lavoro è stato mixato e masterizzato da Tommaso Mantelli presso Lesder Studio, con lo stesso Mantelli impegnato anche al basso aggiuntivo. Più che un semplice progetto musicale, Blank Verse si presenta come uno spazio di sperimentazione in cui rock, elettronica e sensibilità poetica convivono in equilibrio. L'obiettivo non è soltanto costruire canzoni, ma creare atmosfere capaci di trasformare il suono in esperienza, muovendosi lungo una geografia fatta di tensione, disincanto e suggestioni evocative. Abbiamo incontrato i Blank Verse per chiedere loro di raccontarci la genesi e i risvolti di questo progetto. Ecco cosa hanno raccontato ai microfoni di Sky TG24. Approfondimento Davide Vettori, Così non va: il video della nuova canzone in esclusiva

L'intervista ai Blank Verse Il progetto nasce dall’incontro tra Emanuele Lombardini e Davide Vettori: cosa vi ha spinto a lavorare di nuovo insieme dopo esperienze precedenti come You Wrong? E.L. Il rapporto musicale con Davide nasce nel 1998, negli anni ci siamo sempre dedicati alla creazione di progetti e concept musicali. E per Blank Verse e’ stato ancora una volta così: questo progetto nasce probabilmente da una intesa umana e da una consapevolezza comune su come comunicare creativamente, riservandoci reciprocamente lo spazio che sappiamo di voler esprimere.



D.V. Personalmente, quando Emanuele un giorno mi ha detto 'ho tirato giù un pezzo di Lykke Li (I know places) con la chitarra, proviamo a farla, a registrarla?' Una partenza casuale, naturale, e la volta dopo un altro bozzetto diventava canzone…

Come è nato concretamente il progetto Blank Verse e quale esigenza musicale avete voluto soddisfare?

E.L. Il progetto credo derivi da un'esigenza condivisa da entrambi in un momento specifico: per essere più precisi credo sia nato da un vuoto espressivo che entrambi sentivamo di voler colmare ed in quel vuoto e’ nato un progetto che in un primo momento prevedeva la sola “regola “ di fare ciò che volevamo, di esprimere uno stato non edulcorato dall'esigenza di compiacere un ipotetico ascoltatore.



D.V. Concretamente è nato da alcune registrazioni su bobina, o altre riprese sempre in diretta, senza fronzoli né troppi costrutti di abbellimento: avere per le mani qualcosa di vivido, reale, fisico.





In che modo si costruisce un brano nel vostro caso: da un suono, da un ritmo o da un’idea testuale?

D.V. Direi da tutti e tre: da brano a brano, alcuni sono nati da riff di chitarra o da un giro percussivo, altri da una frase. Penso che ogni canzone di questo Ep sia iniziata da un singolo elemento.



E.L .Chi può dirlo!?… I nostri Brani nascono quando nascono, nei modi più assurdi.

In questi brani credo abbiamo adottato un metodo di vera collaborazione quindi da un ascolto reciproco come una linea di voce sviluppa un ritmo dove senti si possa incastrare bene la ritmica vocale abbozzata, un loop elettronico suscita un progredire di mood tonali e ritmici etc etc.

Il nostro modo di comporre ha più a che vedere con uno stato primordiale di trance che con un metodo accademico.

Quanto spazio lasciate all’improvvisazione in studio rispetto a una struttura già definita?

D.V. Buonissima parte è per l'improvvisazione (pure se comincia con da un'idea concreta), riprendersi finalmente il tempo e lo spazio per seguire il flusso del suono. Poi comunque lo inquadri in uno schema fissato, ma anche questi bordi fissati rimangono malleabili ed adattabili di volta in volta.



E.L. Direi fondamentale nel nostro processo creativo. L’improvvisare ci porta ad esporre cose che magari non notiamo o non sapevamo fossero cosi belle. Spesso nell’improvvisazione nascono idee che sviluppiamo e queste idee ci portano in panorami da noi mai esplorati ed è direi la chiave della nostra intesa creativa.





Il vostro lavoro insiste molto su tensione e minimalismo sonoro: come definite il vostro approccio alla produzione?

D.V. In questo specifico lavoro, direi appunto 'tutto o niente', pochi elementi, scritti di getto, alle volte buona la prima, in altre buona la terza. Cercare di catturare quel momento di guizzo, e poi smussarlo leggermente.



E.L. IL nostro approccio mette ordine dal caos, dal nostro caos, ed e’ tutta una questione di tensione che carica e poi si rilascia. Immaginate una grandissima onda con quella indecifrabile potenza che sale sale, si piega su se stessa e si lascia cadere su un enorme oceano calmo e silenzioso. Approfondimento Davide Vettori, il pregio di non avere Niente da Dire: il video