Davide Vettori, Così non va: il video della nuova canzone in esclusiva

Il cantautore elettronico Davide Vettori presenta in anteprima esclusiva su Sky TG24 la sua nuova canzone dal titolo Così non va!, assieme al videoclip dedicato.



Una nuova fatica per questo nome ormai noto dell'elettro-dance nostrana, con una ricetta molto estiva che mescola una buona dose di elettronica-dance, tanto buon retaggio del classico cantautorato italiano e, per finire, un pizzico di video-art, che suona come il cacio sui maccheroni...



"Così non va! è un punto di vista sul quotidiano, la vita pre/post-covid, una serie di atteggiamenti e pensieri che esistevano da prima della pandemia e che il tempo ha amplificato: guardare con sospetto verso gli sconosciuti, diffidare dal diverso e dallo straniero, vivere nell'armonia e nella sicurezza domestica mentre lì fuori accade di tutto", racconta l'artista trevigiano a Sky TG24.



Il singolo è una sorta di sequel del precedente Vi Odio Tutti, composto durante il lockdown 2020 e per molti diventato un vero e proprio inno anti "andrà tutto bene". Mentre le voci dei buonisti si univano al coro degli arcobaleni appesi ai balconi, Davide Vettori ha scelto di dare voce a un coro ben diverso, quello di chi invece non vuole nascondere sotto strati di finti sorrisi e "certamente, grazie mille, va tutto bene" il disagio provato in questo difficile periodo storico. Così non va, appunto...



Il suo fortunato singolo Vi Odio Tutti è stato l'amplificatore in cui sono convogliate le tante voci cacofoniche, cacofoniche nel senso che si sono discordate dall'armonia delle tante ugole con serotonina a mille che sul balcone hanno cantato canzoni d'amore e l'inno nazionale.



"Quante dinamiche sociali e umane si sono stravolte, quanti spigoli del carattere si sono acuiti, quante altre possibilità di migliorare c'erano e quanto - purtroppo - è rimasto immutato", afferma Vettori.



Questo suo nuovo capitolo della saga vettoriana e vettoriale che mette a titolo il disagio dell'epoca post-Covid si riconferma comunque un modo di esprimersi non certo lacrimoso e pateticamente dolente. Tutt'altro: Vettori, prima ancora delle sette note, mette in musica l'ironia, la conditio sine qua non i suoi messaggi arrivano dritti al punto. E al pubblico.



"Il riff di partenza ha dato origine a una ripetizione infinita, ironica e spassosa: un loop di 'No No No No' realizzato col talkbox che si imprime facilmente nella memoria fino a diventare una voce contagiosa", racconta il cantautore.