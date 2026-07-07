Beyoncé, la popstar sorprende i fan con l’inedito Morning Dew (Donk)

Dopo due anni senza materiale inedito, la popstar ha scelto una data simbolica per presentare una nuova canzone. Il 4 luglio ha sorpreso i fan con l'uscita di un brano che segna il ritorno discografico della superstar e rappresenta anche il punto di partenza di un preciso percorso celebrativo. La pubblicazione inaugura infatti un conto alla rovescia della durata di 60 giorni che condurrà sia al compleanno dell'artista sia alla ristampa di B'Day, il secondo album della sua carriera solista, pubblicato vent'anni fa

Dopo un periodo di due anni senza pubblicare materiale inedito, la popstar ha scelto una data altamente simbolica per presentare una nuova canzone e riaccendere l'attenzione del pubblico. Il 4 luglio 2026, infatti, la cantante ha sorpreso i fan con l'uscita di Morning Dew (Donk), un brano (che potete ascoltare nel video che trovate in fondo a questo articolo) che segna il ritorno discografico della superstar e rappresenta anche il punto di partenza di un preciso percorso celebrativo. La pubblicazione inaugura infatti un conto alla rovescia della durata di 60 giorni che condurrà sia al compleanno dell'artista sia alla ristampa di B'Day, il secondo album della sua carriera solista, pubblicato vent'anni fa.

Morning Dew (Donk) porta la firma di Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, mentre la produzione è stata curata dalla stessa Beyoncé insieme a Pharrell Williams. Si tratta della prima registrazione inedita pubblicata dall'artista negli ultimi due anni e il brano è stato concepito come un tributo diretto al BeyHive, la storica e fedelissima comunità di fan che segue la cantante.

Una carriera ai vertici della musica mondiale

Nata a Houston il 4 settembre 1981, Beyoncé Giselle Knowles, coniugata Carter e conosciuta semplicemente come Beyoncé, è una cantautrice, attrice, produttrice discografica, ballerina e imprenditrice statunitense. Considerata una delle migliori performer della sua generazione e una delle personalità più influenti dal punto di vista culturale e musicale del XXI secolo, nel corso della carriera ha venduto 200 milioni di copie nel mondo come artista solista, affermandosi tra le musiciste di maggiore successo nella storia della musica pop contemporanea. Il suo palmarès comprende 35 Grammy Awards, che ne fanno l'artista più premiata nella storia della manifestazione, oltre a un Primetime Emmy Award, un Peabody Award, ventotto MTV Video Music Awards e il primato di artista più premiata ai BET Awards, ai NAACP Image Awards e ai Soul Train Music Awards. Dopo l'esordio con le Destiny's Child, nel 2003 ha dato avvio alla carriera solista con Dangerously in Love, album pubblicato da Columbia Records e arrivato direttamente al primo posto della Billboard 200, trainato dal successo mondiale di Crazy in Love.

Nel 2006 è stata la volta di B'Day, sostenuto dai singoli Irreplaceable e Beautiful Liar, seguito nel 2008 da I Am... Sasha Fierce, che ha dato origine a successi come Halo, If I Were a Boy e Single Ladies (Put a Ring on It). Nel 2011 ha pubblicato 4 attraverso la propria etichetta e casa di produzione Parkwood Entertainment, mentre nel 2013 ha sorpreso il pubblico con l'uscita senza preavviso dell'album omonimo Beyoncé, capace di raggiungere la vetta della Billboard 200 dopo appena tre giorni di vendita. Nel 2016 ha quindi presentato Lemonade, sesto album in studio e progetto concepito come album visivo, promosso dal singolo Formation. Dal 2022 ha inaugurato una trilogia discografica con Renaissance, da cui sono stati estratti Break My Soul e Cuff It, proseguita nel 2024 con Cowboy Carter, anticipato dal singolo Texas Hold 'Em. Entrambi gli album hanno debuttato al primo posto della Billboard 200, consentendo a Beyoncé di diventare l'unica artista nella storia della classifica a esordire in vetta con ogni progetto solista e di conquistare complessivamente nove numeri uno nella Billboard Hot 100.

Parallelamente all'attività musicale ha recitato in produzioni cinematografiche come Dreamgirls, interpretando il brano Listen, e Cadillac Records, ottenendo candidature ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Awards, oltre a una candidatura al Premio Oscar per la migliore canzone originale grazie a Be Alive, composta per Una famiglia vincente - King Richard. Nel 2019 ha inoltre preso parte al remake live action de Il re leone, occupandosi anche della colonna sonora The Lion King: The Gift. Secondo Forbes, nel 2025 Beyoncé ha raggiunto lo status di miliardaria e, insieme al marito Jay-Z, ha superato un patrimonio complessivo di quattro miliardi di dollari grazie anche agli investimenti nei settori della moda e della cosmetica, tra cui i marchi Ivy Park e Cecréd. Sul fronte filantropico ricopre inoltre il ruolo di presidente della BeyGood Foundations insieme alla madre Tina Knowles e a Kelly Rowland.