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Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo lo spettacolo allo stadio Dall’Ara di Bologna, mercoledì 8 luglio il cantautore sarà in concerto a Pescara. Previsti appuntamenti anche a Perugia, Messina e Lucca

Dopo la data al Bluenergy Stadium di Udine, il 6 luglio Zucchero sarà in concerto a Bologna. Il cantautore (FOTO) festeggerà il venticinquesimo anniversario di Baila (Sexy Thing), brano contenuto nell’album Shake. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

zucchero a bologna, la possibile scaletta

Sabato 4 luglio Zucchero si è esibito sul palco del Bluenergy Stadium. Poco dopo lo show, l’artista ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Grande Udine. Tantissimi e carichissimi ieri sera al Bluenergy Stadium per la nostra 'prima' negli stadi italiani di quest’estate. Grazie e a buon rendere!”. Lunedì 6 luglio Zucchero riprenderà la tournée con lo spettacolo in scena allo stadio Dall’Ara di Bologna. Stando a quanto comunicato con una story su Instagram, il concerto avrà inizio alle ore 20.45. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i successi più iconici dell’amato artista. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Udine:

  • Spirito nel buio
  • Music in Me
  • Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...
  • Iruben Me
  • Menta e rosmarino
  • Pane e sale
  • Partigiano reggiano
  • Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
  • Dune mosse
  • Scintille
  • Love Again
  • Love Is All Around
  • Facile
  • L’urlo
  • Vedo nero
  • Baila (Sexy Thing)
  • Un soffio caldo
  • Senza rimorso
  • Un piccolo aiuto
  • Occhi
  • Dindondio
  • Donne
  • Nella casa c’era
  • Miserere
  • Nutbush City Limits
  • Say It
  • Honky Tonk Train Blues
  • Il volo
  • Diamante
  • X colpa di chi?
  • Diavolo in me
  • Hey Man

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Dopo lo spettacolo allo stadio Dall’Ara di Bologna, mercoledì 8 luglio il cantautore sarà in concerto allo stadio Adriatico di Pescara. Previsti appuntamenti anche a Perugia, Messina e Lucca. Questo il calendario completo della tournée:

  • 8 luglio, Pescara - Stadio Adriatico
  • 11 luglio, Perugia - Arena Santa Giuliana
  • 14 luglio, Messina - Stadio Franco Scoglio
  • 16 luglio, Lucca - Mura Storiche, Lucca Summer Festival

 

Inoltre, sabato 18 luglio Zucchero ritornerà in tour in Europa con i concerti previsti in numerose nazioni: dalla Spagna all’Estonia passando per la Finlandia. Ecco tutti i dettagli degli spettacoli in programma:

  • 18.07.2026 - Wolfsburg, DE - Autostadt Sommerfestival
  • 21.07.2026 - Tirana, AL - Olympic Running Track
  • 26.07.2026 - Sallent De Gallego (Huesca), ES - Festival Pirineos Sur
  • 28.07.2026 - Marbella, ES - Starlite Festival
  • 31.07.2026 - Santa Susana (Barcelona), ES - Festival Mar D’Estiu
  • 23.09.2026 - Madrid, ES - Principe Pio
  • 24.09.2026 - Pamplona, ES - Teatro Baluarte
  • 27.09.2026 - Valencia, ES - Palau De Les Arts
  • 29.09.2026 - Barcelona, ES - Palau De La Musica
  • 17.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
  • 18.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
  • 21.10.2026 - Stockholm, SE - Cirkus
  • 22.10.2026 - Oslo, NO - Sentrum Scene
  • 26.10.2026 - Helsinki, FI - House Of Culture
  • 27.10.2026 - Tampere, FI - Tampere Hall
  • 29.10.2026 - Tallinn, EE - Alexela Concerthouse

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