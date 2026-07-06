Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo lo spettacolo allo stadio Dall’Ara di Bologna, mercoledì 8 luglio il cantautore sarà in concerto a Pescara. Previsti appuntamenti anche a Perugia, Messina e Lucca
Dopo la data al Bluenergy Stadium di Udine, il 6 luglio Zucchero sarà in concerto a Bologna. Il cantautore (FOTO) festeggerà il venticinquesimo anniversario di Baila (Sexy Thing), brano contenuto nell’album Shake. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
zucchero a bologna, la possibile scaletta
Sabato 4 luglio Zucchero si è esibito sul palco del Bluenergy Stadium. Poco dopo lo show, l’artista ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Grande Udine. Tantissimi e carichissimi ieri sera al Bluenergy Stadium per la nostra 'prima' negli stadi italiani di quest’estate. Grazie e a buon rendere!”. Lunedì 6 luglio Zucchero riprenderà la tournée con lo spettacolo in scena allo stadio Dall’Ara di Bologna. Stando a quanto comunicato con una story su Instagram, il concerto avrà inizio alle ore 20.45. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i successi più iconici dell’amato artista. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Udine:
- Spirito nel buio
- Music in Me
- Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...
- Iruben Me
- Menta e rosmarino
- Pane e sale
- Partigiano reggiano
- Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
- Dune mosse
- Scintille
- Love Again
- Love Is All Around
- Facile
- L’urlo
- Vedo nero
- Baila (Sexy Thing)
- Un soffio caldo
- Senza rimorso
- Un piccolo aiuto
- Occhi
- Dindondio
- Donne
- Nella casa c’era
- Miserere
- Nutbush City Limits
- Say It
- Honky Tonk Train Blues
- Il volo
- Diamante
- X colpa di chi?
- Diavolo in me
- Hey Man
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Dopo lo spettacolo allo stadio Dall’Ara di Bologna, mercoledì 8 luglio il cantautore sarà in concerto allo stadio Adriatico di Pescara. Previsti appuntamenti anche a Perugia, Messina e Lucca. Questo il calendario completo della tournée:
- 8 luglio, Pescara - Stadio Adriatico
- 11 luglio, Perugia - Arena Santa Giuliana
- 14 luglio, Messina - Stadio Franco Scoglio
- 16 luglio, Lucca - Mura Storiche, Lucca Summer Festival
Inoltre, sabato 18 luglio Zucchero ritornerà in tour in Europa con i concerti previsti in numerose nazioni: dalla Spagna all’Estonia passando per la Finlandia. Ecco tutti i dettagli degli spettacoli in programma:
- 18.07.2026 - Wolfsburg, DE - Autostadt Sommerfestival
- 21.07.2026 - Tirana, AL - Olympic Running Track
- 26.07.2026 - Sallent De Gallego (Huesca), ES - Festival Pirineos Sur
- 28.07.2026 - Marbella, ES - Starlite Festival
- 31.07.2026 - Santa Susana (Barcelona), ES - Festival Mar D’Estiu
- 23.09.2026 - Madrid, ES - Principe Pio
- 24.09.2026 - Pamplona, ES - Teatro Baluarte
- 27.09.2026 - Valencia, ES - Palau De Les Arts
- 29.09.2026 - Barcelona, ES - Palau De La Musica
- 17.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 18.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 21.10.2026 - Stockholm, SE - Cirkus
- 22.10.2026 - Oslo, NO - Sentrum Scene
- 26.10.2026 - Helsinki, FI - House Of Culture
- 27.10.2026 - Tampere, FI - Tampere Hall
- 29.10.2026 - Tallinn, EE - Alexela Concerthouse
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