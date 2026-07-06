Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo lo spettacolo allo stadio Dall’Ara di Bologna, mercoledì 8 luglio il cantautore sarà in concerto a Pescara. Previsti appuntamenti anche a Perugia, Messina e Lucca

zucchero a bologna, la possibile scaletta

Sabato 4 luglio Zucchero si è esibito sul palco del Bluenergy Stadium. Poco dopo lo show, l’artista ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Grande Udine. Tantissimi e carichissimi ieri sera al Bluenergy Stadium per la nostra 'prima' negli stadi italiani di quest’estate. Grazie e a buon rendere!”. Lunedì 6 luglio Zucchero riprenderà la tournée con lo spettacolo in scena allo stadio Dall’Ara di Bologna. Stando a quanto comunicato con una story su Instagram, il concerto avrà inizio alle ore 20.45. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i successi più iconici dell’amato artista. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Udine:

Spirito nel buio

Music in Me

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...

Iruben Me

Menta e rosmarino

Pane e sale

Partigiano reggiano

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Dune mosse

Scintille

Love Again

Love Is All Around

Facile

L’urlo

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Un soffio caldo

Senza rimorso

Un piccolo aiuto

Occhi

Dindondio

Donne

Nella casa c’era

Miserere

Nutbush City Limits

Say It

Honky Tonk Train Blues

Il volo

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Hey Man