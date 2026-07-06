Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo il concerto di Bari, Tiziano Ferro chiuderà la tournée con lo spettacolo in scena il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina. A maggio il cantautore ha pubblicato Sono un grande (Deluxe), nuova versione dell’album uscito nell’ottobre dello scorso anno. L’artista ha raccontato: “Questo disco non è un normale repack e lo si può intuire dai contenuti, nessuna di queste canzoni è un riempitivo, sono praticamente tutti potenziali singoli e questo è anche il motivo per cui le avevamo lasciate fuori dal disco principale”. All’interno cinque collaborazioni: Superstar con Giorgia, Felici a metà con Shiva, Xxdono con Lazza, Xxverso con Ditonellapiaga e Ti sognai con Ariete. Tiziano Ferro ha spiegato: "Tornare con Sono un grande, per me, aveva un significato simbolico, di cui ho parlato spesso. Una delle cose su cui abbiamo ragionato molto era proprio l’importanza che la mia voce fosse unica, senza collaborazioni. Collaborazioni che adoro e che ho sempre adorato, ma in questo caso sentivo il bisogno di tenere il disco principale come un blocco unico. Di conseguenza questa deluxe rappresenta l’opposto: è il coro che arriva subito dopo. Il coro degli amici, l’aggiunta, ciò che è successo a livello umano e artistico nei rapporti con le persone che ho conosciuto e con cui mi sono connesso. Da queste connessioni sono nate queste canzoni".

Approfondimento Tiziano Ferro brilla in concerto a Milano. Ospite Lazza