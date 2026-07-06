Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo il concerto di Bari, Tiziano Ferro chiuderà la tournée con lo spettacolo in scena il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina. A maggio il cantautore ha pubblicato Sono un grande (Deluxe), nuova versione dell’album uscito nell’ottobre dello scorso anno
Penultimo appuntamento della tournée negli stadi. Mercoledì 8 luglio Tiziano Ferro (FOTO) sarà in concerto a Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Sere nere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
tiziano ferro a bari, la possibile scaletta
Il 3 luglio Tiziano Ferro ha portato la sua musica sul palco dello stadio del Conero di Ancona. Poco dopo lo spettacolo, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower: “Cari anconetani, avete il sole nell’anima! Grazie per la gioia che mi avete donato, che porto ancora con me”. Mercoledì 8 luglio Tiziano Ferro riprenderà la tournée con lo show in programma allo stadio San Nicola, questo l’indirizzo: strada Torrebella, 70124, Bari. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Queste le canzoni eseguite al concerto del 6 giugno allo stadio San Siro di Milano:
- Sono un grande
- Cuore rotto
- Fingo e spingo
- Accetto miracoli
- La differenza tra me e te
- L’olimpiade
- Xxdono con Lazza
- Il regalo più grande
- Ti scatterò una foto
- Hai delle isole negli occhi
- Sere nere
- Non me lo so spiegare
- Indietro
- L’ultime notte al mondo
- L’amore è una cosa semplice
- Il sole esiste per tutti
- Destinazione mare
- Balla per me
- La vita splendida
- Ed ero contentissimo
- Potremmo ritornare
- Il conforto
- Stop! Dimentica
- Incanto
- Imbranato
- La fine
- E Raffaella è mia
- Alla mia età
- Per dirti ciao
- Rosso relativo
- Lo stadio
- Xdono
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Dopo il concerto di Bari, Tiziano Ferro chiuderà la tournée con lo spettacolo in scena il 12 luglio allo stadio San Filippo di Messina. A maggio il cantautore ha pubblicato Sono un grande (Deluxe), nuova versione dell’album uscito nell’ottobre dello scorso anno. L’artista ha raccontato: “Questo disco non è un normale repack e lo si può intuire dai contenuti, nessuna di queste canzoni è un riempitivo, sono praticamente tutti potenziali singoli e questo è anche il motivo per cui le avevamo lasciate fuori dal disco principale”. All’interno cinque collaborazioni: Superstar con Giorgia, Felici a metà con Shiva, Xxdono con Lazza, Xxverso con Ditonellapiaga e Ti sognai con Ariete. Tiziano Ferro ha spiegato: "Tornare con Sono un grande, per me, aveva un significato simbolico, di cui ho parlato spesso. Una delle cose su cui abbiamo ragionato molto era proprio l’importanza che la mia voce fosse unica, senza collaborazioni. Collaborazioni che adoro e che ho sempre adorato, ma in questo caso sentivo il bisogno di tenere il disco principale come un blocco unico. Di conseguenza questa deluxe rappresenta l’opposto: è il coro che arriva subito dopo. Il coro degli amici, l’aggiunta, ciò che è successo a livello umano e artistico nei rapporti con le persone che ho conosciuto e con cui mi sono connesso. Da queste connessioni sono nate queste canzoni".
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