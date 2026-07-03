Fiesta Roma, un luglio tra reggaeton e flamenco

Il mese di luglio porta nella Capitale un ricco calendario di concerti dedicati ai ritmi latin, urban e flamenco. Tra appuntamenti gratuiti e grandi eventi, il palco dell'Eur ospiterà artisti internazionali pronti a far ballare il pubblico

Il Fiesta Roma Latin Festival entra nel vivo con un ricco calendario di appuntamenti che, nel mese di luglio, porteranno sul palco dell'Eur alcuni dei nomi più amati della scena latin, urban e flamenco internazionale. Tra concerti gratuiti e grandi eventi, il festival ospiterà artisti provenienti da Cuba, Brasile, Repubblica Dominicana e Spagna, trasformando Roma in un punto di riferimento per gli appassionati della musica latina.

il programma

Si parte venerdì 3 luglio con El Chulo, tra i massimi protagonisti del reggaeton cubano contemporaneo. Nato all'Avana e soprannominato dai fan "El Presidente", porterà sul palco tutta l'energia del cubatón con uno show a ingresso gratuito (porte dalle 22.30, concerto alle 23.30). Giovedì 9 luglio sarà invece la volta di Charly & Johayron, il duo cubano che negli ultimi anni ha conquistato le piattaforme digitali grazie a hit come Cohete, El Viento e Tequila y Limón. Il loro concerto, anch'esso gratuito, promette una serata all'insegna della nuova musica urban latina.

Tra gli eventi più attesi spicca venerdì 10 luglio il concerto di "GIPSY's KINGS way by Pablo Reyes". Fondatore dei leggendari Gipsy Kings, Pablo Reyes ripercorrerà i grandi classici che hanno fatto la storia del flamenco-pop mondiale, da Bamboleo a Volare fino a Djobi Djoba. Per questo appuntamento i cancelli apriranno alle 21, con inizio dello spettacolo alle 22.30; i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne, TicketSms e I-Ticket.

Il programma proseguirà mercoledì 15 luglio con MC Menor JP, giovanissimo fenomeno del funk brasiliano e star di TikTok, capace di conquistare milioni di ascolti con i suoi brani che raccontano il riscatto delle periferie di San Paolo. A chiudere il calendario degli ospiti internazionali sarà venerdì 24 luglio Lirico En La Casa, tra i principali interpreti del dembow dominicano, noto per successi come Subete, Marianela ed El Motorcito. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Fiesta Roma Latin Festival, in via delle Tre Fontane 24, all'Eur.