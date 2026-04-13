9/45 ©Getty

Poco prima di terminare il suo primo show da headliner a Coachella, Karol G si è rivolta al pubblico dicendo: "Questo è per i miei connazionali latinoamericani che hanno avuto difficoltà in questo Paese", riferendosi all'attività dell'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane, l'ICE. Ha elogiato l'unità, la resilienza e lo spirito della sua gente, per poi aggiungere: "Siate orgogliosi delle vostre origini". Dietro di lei il messaggio "Orgullosamente Latinos". Mai parole sono state più importanti, oggi più che mai.