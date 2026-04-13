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Coachella 2026, Day 3: Karol G Latina Foreva! Wet Leg, Little Simz e FKA Twigs

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©Getty

Donne libere, l'orgoglio di essere latina e il rispetto per la musica che l'ha formata: Karol G trionfa nel suo primo show da headliner a Coachella. Con lei Becky G, Mariah Angeliq e Wisin, leggenda del reggaeton, per uno show di orgoglio latino. Il terzo giorno di Festival ha, quindi, la sua Reina, ma anche tanti altri protagonisti: FKA Twigs, Wet Leg ma anche Clipse, Iggy Pop e Young Thug (con Camila Cabello). Il racconto dell'inviata a Indio

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