Coachella 2026, Day 3: Karol G Latina Foreva! Wet Leg, Little Simz e FKA Twigs
Donne libere, l'orgoglio di essere latina e il rispetto per la musica che l'ha formata: Karol G trionfa nel suo primo show da headliner a Coachella. Con lei Becky G, Mariah Angeliq e Wisin, leggenda del reggaeton, per uno show di orgoglio latino. Il terzo giorno di Festival ha, quindi, la sua Reina, ma anche tanti altri protagonisti: FKA Twigs, Wet Leg ma anche Clipse, Iggy Pop e Young Thug (con Camila Cabello). Il racconto dell'inviata a Indio