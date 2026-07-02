La storica formazione composta da J Mascis, Lou Barlow e Murph si prepara ad aprire una nuova fase del proprio percorso discografico. Sta infatti per arrivare un nuovo lavoro in studio, destinato a riportare al centro dell'attenzione il trio che da decenni rappresenta uno dei nomi più riconoscibili del rock alternativo. L'uscita del disco è fissata per il 28 agosto 2026, per l'etichetta Jagjaguwar

Dopo anni di attività costante e una produzione che, nel tempo, ha alternato pubblicazioni dal vivo e raccolte, i Dinosaur Jr. si preparano ad aprire una nuova fase del proprio percorso discografico. La storica formazione composta da J Mascis, Lou Barlow e Murph ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo lavoro in studio, destinato a riportare al centro dell'attenzione il trio che da decenni rappresenta uno dei nomi più riconoscibili del rock alternativo. L'uscita del disco è fissata per il 28 agosto 2026 e avverrà per l'etichetta Jagjaguwar. L'annuncio è accompagnato dalla pubblicazione del primo estratto, il singolo Several Got Away (che potete ascoltare in fondo a questo articolo). Si tratta di un brano che offre un primo sguardo sul nuovo progetto e introduce un album che si inserisce nel percorso creativo intrapreso dalla band negli ultimi vent'anni. Registrato quasi interamente dalla formazione storica, There Near punta a riaffermare l'identità sonora dei Dinosaur Jr., recuperando alcune caratteristiche del passato senza rinunciare alla maturità raggiunta nel corso della loro seconda stagione artistica.

Il primo singolo apre la strada al nuovo progetto Ad anticipare la pubblicazione di There Near è Several Got Away, primo singolo scelto per presentare il disco al pubblico. Il brano è accompagnato da un videoclip (che potete guardare in fondo a questo articolo) diretto da Guy Kozak, che ha illustrato l'idea alla base del progetto visivo e il percorso che ha portato alla sua realizzazione. “Volevo realizzare qualcosa di ironico, con un’estetica da 'film fatto in giardino', che si inserisse bene nella tradizione dei videoclip dei Dinosaur Jr.", spiega Kozak. "La prima ispirazione è arrivata da un dipinto di Henry Darger, con bambini terrorizzati da due enormi mani di fuoco fluttuanti. Poi ho iniziato a pensare al rapimento biblico, e tutto ha preso forma. I ragazzi sono stati disponibilissimi e per me è stato un onore inseguirli in un campo con la camera come un pazzo. Avevamo tempi strettissimi, quindi ho dovuto imparare parecchie tecniche di VFX in un weekend, ma sono soddisfatto del risultato”. Approfondimento La Prima Estate 2024, l’intervista a Murph, batterista dei Dinosaur Jr

Il sesto album della nuova fase della band There Near rappresenta il sesto album in studio inciso dai Dinosaur Jr. nell'arco degli ultimi vent'anni, periodo che coincide con la loro rinascita artistica. Sebbene negli anni più recenti non siano mancati album dal vivo e raccolte, il ritorno con un disco di inediti assume un significato diverso e viene presentato con un approccio particolarmente energico: There Near arriva infatti con tutti i livelli impostati su “Extra Crispy”. Le registrazioni si sono svolte nell'arco di circa un anno attraverso una serie di sessioni brevi ma particolarmente intense presso il Bisquiteen Studio di Amherst. Il lavoro è stato realizzato quasi interamente dalla formazione storica, con Murph alla batteria, Lou Barlow al basso e alla voce e J Mascis alla chitarra e alla voce, già protagonista della nostra copertina. Al progetto ha inoltre contribuito il musicista locale Ken Mauri, che ha suonato pianoforte e organo. Approfondimento Mojotic Festival 2026, la kermesse di indie rock a Sestri Levante

Il ritorno a un suono delle origini Uno degli elementi distintivi del nuovo album riguarda il timbro della chitarra di J Mascis, descritto come ancora più animalesco rispetto al passato. A caratterizzarlo ha contribuito anche l'impiego di un amplificatore Mesa Boogie MK 1 degli anni Settanta acquistato di recente. A raccontare la scelta è lo stesso Mascis: “Ho comprato lo stesso ampli che usava Chris Dixon quando abbiamo registrato il primo album. Ha un suono particolare che non ottenevo da tempo, e volevo ritrovarlo. Il MK 1 ha un carattere Fender potenziato. Mi sono dato il consiglio che Rick Rubin dà sempre alle band: riascoltare il primo disco e tornare a quel suono”. Approfondimento Arcade Fire, Will Butler ha annunciato l'addio su Twitter

La scrittura dei testi secondo J Mascis Mascis ha parlato anche del proprio modo di affrontare la scrittura dei testi, spiegando come il significato delle canzoni emerga spesso soltanto durante il processo creativo, senza essere definito in anticipo. “Non so sempre di cosa parla una canzone mentre la scrivo", spiega J Mascis. "Il significato arriva da solo. Uso le parole che funzionano, spesso influenzate da quello che sto leggendo in quel momento. Non ci penso troppo. Trovo un po’ triste che Spotify mostri tutti i testi: dov’è il divertimento?”. Approfondimento La Prima Estate, Nick Cave profeta della musica con The Bad Seeds