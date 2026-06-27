Il parco BussolaDomani gremito di persone di più generazioni. I brani che più identificano l’identità musicale di un leader e di un gruppo, che insieme creano un ensemble perfetto. Il contatto con il pubblico, che non manca mai, in nessun concerto. E l’attitudine da profeta che, con la sua musica, cura le anime delle persone: Nick Cave & The Bad Seeds sono tornati in Italia per un’unica data, al Festival La Prima Estate. Noi c’eravamo e questo è il racconto dell’inviata

C’è un’atmosfera quasi mistica a La Prima Estate: nel venerdì del secondo fine settimana c’è una data esclusiva, ovvero Nick Cave & The Bad Seeds. E quel misticismo si sente benissimo. Il pubblico è adulto e internazionale, ma ci sono anche tanti figli che sicuramente avranno ricevuto insegnamenti dai genitori: tutti lì per il profeta della musica Nick Cave, che torna in Italia con il gruppo The Bad Seeds.

Ciò che colpisce di Nick Cave & The Bad Sees non è solo il patrimonio di brani che raccontano storie attuali anche tra due generazioni, ma proprio l’attitudine, quell’atteggiamento che solo pochi leader possono avere e sostenere. Una rockstar non si sente soltanto da ciò che canta, ma da come si comporta, da cosa trasmette, da cosa dice. E Cave ha tutte le caratteristiche per essere considerato una delle ultime star del rock, capace di iniziare e scalare ogni difficoltà, anche personale. E poi c’è un altro elemento, che rafforza ancora di più la tesi iniziale che, però, trasforma Nick Cave in leader quasi spirituale: la sua religione è sempre stata centrale nelle sue canzoni, in ogni momento della sua vita, anche i più bui del passato. Anche quando nelle sue vene c’è un fiume in piena, e non solo di emozioni. Una fase trascendente e mistica rafforzata dall’incontro e successivo sodalizio con Warren Ellis, musicista e compositore, ma soprattutto cuore dei Bad Seeds che aiuta Cave ad aprire una nuova porta, una nuova fase.

L’inizio scatta pochi minuti dopo le ventidue con Nick Cave che, dopo aver dato spazio ai musicisti, si prende il suo, tra la gente: il cantautore australiano, infatti, cerca subito il contatto con il pubblico, come se trovasse tra le persone la sua ricarica. Con Get Ready For Love, il primo brano della serata, lo scambio, però, è reciproco: Cave prende vitalità ed energia, il pubblico lo tocca e canta: è il processo di do ut des in versione contemporanea.

I brani della discografica dei Bad Seeds, le richiesta al pubblico e la risposta

Ed è quello che si vive a La Prima Estate: non solo un concerto, ma un rito o forse più una redenzione del Profeta Nick Cave. Quasi due ore e mezza di concerto in cui l’artista ha inserito brani tratti da From Her to Eternity, he Firstborn Is Dead e dal più recente album Wild God. Ma non solo. Un tempo ampio che hanno dato vita quasi a una catarsi, in cui il Profeta Cave ha anche chiesto al suo pubblico di non usare il cellulare per fare video “per vivere il brano”. Una canzone bellissima e intima, “ma molto lunga e triste” come ammette lui stesso. E, guardando Colin Greenwood, dice: “Sì, è triste. Ma lui viene dai Radiohead”, provocando una timida risata generale. Ma attenzione: quando il Profeta chiama e chiede, il pubblico risponde. E il Parco BussolaDomani ascolta in religioso silenzio. Senza telefoni. Come quando si sentono le campane iniziali di Red Right Hand, brano che l’ha reso noto tra il pubblico di chi segue le serie televisive, visto che è parte della colonna sonora Peaky Blinders. Tra rock passionale e ricco di forza a canzoni più intime come Into My Arms, una delle mie preferite in assoluto, con cui Nick Cave & The Bad Seeds si congedano dal pubblico.

La catarsi di Nick Cave & The Bad Seeds

Cave non è solo un cantautore, una rockstar, un artista incredibile dallo sguardo cupo che ti entra dentro. È un profeta che, nei suoi concerti, crea catarsi, ovvero un processo di purificazione e liberazione che lui fa con i suoi brani e The Bad Seeds. Lunga vita a Nick Cave. Lunga vita ai musicisti di The Bad Seeds.