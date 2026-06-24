Il concerto nel primo giorno del secondo fine settimana de La Prima Estate, con Nick Cave and The Bad Seeds, Sleaford Mods, Dove Ellis e Sara Parigi. Le origini islandesi e italiane, la sua ricchezza. E quel cd per il cinquantesimo compleanno del papà, momento in cui tutto è iniziato: abbiamo incontrato Emilíana Torrini, felicissima di tornare in Italia a suonare. L’intervista