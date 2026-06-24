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Musica

La Prima Estate, Emilíana Torrini: "Le mie origini, ricchezza per la mia musica"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Il concerto nel primo giorno del secondo fine settimana de La Prima Estate, con Nick Cave and The Bad Seeds, Sleaford Mods, Dove Ellis e Sara Parigi. Le origini islandesi e italiane, la sua ricchezza. E quel cd per il cinquantesimo compleanno del papà, momento in cui tutto è iniziato: abbiamo incontrato Emilíana Torrini, felicissima di tornare in Italia a suonare. L’intervista

 

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