Il concerto nel primo giorno del secondo fine settimana de La Prima Estate, con Nick Cave and The Bad Seeds, Sleaford Mods, Dove Ellis e Sara Parigi. Le origini islandesi e italiane, la sua ricchezza. E quel cd per il cinquantesimo compleanno del papà, momento in cui tutto è iniziato: abbiamo incontrato Emilíana Torrini, felicissima di tornare in Italia a suonare. L’intervista
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