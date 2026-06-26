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La Prima Estate, Sleaford Mods: "Il Punk è ancora vivo. Nick Cave? Uno dei migliori"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Nel venerdì del secondo week end de La Prima Estate tornano gli Sleaford Mods, duo inglese ospite del Festival nel 2024. Al Parco BussolaDomani Jason Williamson e Andrew Fearn portano “The Demise Of Planet X”, tredicesimo album in studio uscito il 16 gennaio 2026. Ma non solo. Abbiamo incontrato Williamson: ci ha raccontato cosa vuol dire essere punk oggi e che il genere è ancora vivo. E abbiamo chiesto cosa significa suonare prima di Nick Cave, headliner al Festival venerdì 26 giugno. L’intervista

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