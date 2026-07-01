The Strokes, è uscito il video di Going Shopping estratto dal nuovo album Reality AwaitsMusica
La band capitanata da Julian Casablancas torna al centro della scena musicale internazionale con la pubblicazione del videoclip del nuovo singolo estratto dall’atteso album, progetto discografico che negli ultimi mesi ha conosciuto una serie di rinvii prima di arrivare alla sua definizione
La band The Strokes tornano al centro della scena musicale internazionale con la pubblicazione del videoclip di Going Shopping, nuovo singolo estratto dall’atteso album Reality Awaits, progetto discografico che negli ultimi mesi ha conosciuto una serie di rinvii prima di arrivare alla sua definizione.
L’uscita del video (che potete guardare in fondo a questo articolo) riaccende così l’attenzione su una band che, pur tra rallentamenti e ridefinizioni del calendario pubblicativo, continua a mantenere un ruolo centrale nel panorama rock contemporaneo. Il progetto si inserisce in un percorso artistico che alterna produzione in studio, attività live e collaborazioni mirate, contribuendo a tenere alta la curiosità attorno al nuovo capitolo discografico guidato da Julian Casablancas.
Il videoclip di Going Shopping non rappresenta soltanto un contenuto promozionale, ma un tassello narrativo che dialoga apertamente con l’immaginario pop e con riferimenti visivi già entrati nella storia della cultura musicale.
Un omaggio tra citazioni visive e immaginario pop
Il videoclip di Going Shopping si configura come un esplicito tributo all’iconico video di You Can Call Me Al di Paul Simon. L’operazione di richiamo non si limita a un semplice riferimento estetico, ma ricalca in modo consapevole una dinamica narrativa già nota, trasformandola in un dispositivo di reinterpretazione contemporanea.
Per ricreare il ruolo che nel video originale era stato affidato a Chevy Chase, la band ha coinvolto Walton Goggins. L’attore, impegnato nelle riprese di un film nelle Isole Canarie, avrebbe risposto a una telefonata della band con la frase “Andiamo a fare shopping!” (il titolo della canzone è appunto Going Shopping, che significa proprio "andando a fare shopping"). È proprio da questo scambio informale che si sarebbe sviluppata l’idea di incontrarsi direttamente a Tenerife, luogo in cui gli Strokes si sono recati per condividere la realizzazione del progetto con Goggins.
Il risultato finale è il video diretto da Johann Rashid, pubblicato online e pensato come reinterpretazione contemporanea di un immaginario già fortemente codificato nella cultura pop audiovisiva.
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Tra ritardi discografici e continuità creativa
Nonostante i continui rinvii che hanno caratterizzato la pubblicazione di Reality Awaits, gli Strokes non hanno interrotto la propria attività. La band ha infatti proseguito con esibizioni dal vivo e collaborazioni, mantenendo costante la propria presenza sulla scena internazionale e alimentando l’interesse verso il nuovo lavoro in studio.
Il percorso di avvicinamento all’album è stato quindi segnato da una strategia di visibilità diffusa, in cui i singoli e i contenuti video assumono un ruolo centrale nel costruire l’attesa attorno al progetto complessivo.
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Il nuovo album Reality Awaits e le edizioni disponibili
È già disponibile in pre-order e sarà pubblicato il 24 luglio 2026 il settimo album di inediti Reality Awaits, realizzato dal gruppo The Strokes in collaborazione con le etichette Sony Music, Cult Records e RCA Records. All’interno del disco sarà incluso anche il singolo Falling Out Of Love, a conferma della continuità narrativa e sonora del progetto.
La lavorazione dell’album ha seguito un percorso geografico articolato: le registrazioni sono avvenute in Costa Rica con il produttore Rick Rubin, per poi essere completate in diverse parti del mondo. Il risultato finale segna il ritorno della band con nuova musica a sei anni di distanza da The New Abnormal, pubblicato nel 2020, e anticipa una nuova fase artistica accompagnata da un intenso tour globale.
Le edizioni fisiche e digitali previste per Reality Awaits comprendono la versione digitale, il CD e diverse varianti in vinile, tra cui il LP nero, il LP Black Ice Glitter esclusiva Discoteca Laziale e il LP Metallic Gold disponibile in esclusiva IBS/Feltrinelli.
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Il tour mondiale e le tappe internazionali
Parallelamente all’uscita del nuovo album, gli Strokes hanno programmato un tour mondiale che toccherà Nord America, Regno Unito, Europa e Giappone. La tournée è iniziata a giugno e proseguirà per tutto l’autunno, includendo anche un unico concerto previsto in Italia.
Dopo la partecipazione al Coachella, la band si esibirà nei principali festival internazionali, assumendo anche il ruolo di headliner in eventi di grande richiamo come Bonnaroo, Outside Lands e Summer Sonic 2026 in Giappone, oltre ad altre manifestazioni di rilievo nel circuito festivaliero globale.
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Un ritorno che attraversa generazioni
Attivi dal 2001, anno del loro debutto, gli Strokes vengono considerati una delle formazioni più influenti dell’inizio del XXI secolo. La loro produzione discografica è stata spesso indicata come un elemento decisivo nella ridefinizione del suono rock di una generazione, contribuendo a tracciare nuove coordinate estetiche e musicali nel panorama internazionale.
In questo contesto si inserisce anche la tappa italiana del tour: gli Strokes saranno in concerto a Bologna il 17 ottobre 2026, appuntamento che si colloca all’interno di un calendario di esibizioni particolarmente fitto e che conferma la dimensione globale del loro ritorno sulle scene.
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