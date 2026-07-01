L’uscita del video (che potete guardare in fondo a questo articolo) riaccende così l’attenzione su una band che, pur tra rallentamenti e ridefinizioni del calendario pubblicativo, continua a mantenere un ruolo centrale nel panorama rock contemporaneo. Il progetto si inserisce in un percorso artistico che alterna produzione in studio, attività live e collaborazioni mirate, contribuendo a tenere alta la curiosità attorno al nuovo capitolo discografico guidato da Julian Casablancas.

Il risultato finale è il video diretto da Johann Rashid, pubblicato online e pensato come reinterpretazione contemporanea di un immaginario già fortemente codificato nella cultura pop audiovisiva.

Per ricreare il ruolo che nel video originale era stato affidato a Chevy Chase, la band ha coinvolto Walton Goggins. L’attore, impegnato nelle riprese di un film nelle Isole Canarie, avrebbe risposto a una telefonata della band con la frase “Andiamo a fare shopping!” (il titolo della canzone è appunto Going Shopping, che significa proprio "andando a fare shopping"). È proprio da questo scambio informale che si sarebbe sviluppata l’idea di incontrarsi direttamente a Tenerife, luogo in cui gli Strokes si sono recati per condividere la realizzazione del progetto con Goggins.

Il percorso di avvicinamento all’album è stato quindi segnato da una strategia di visibilità diffusa, in cui i singoli e i contenuti video assumono un ruolo centrale nel costruire l’attesa attorno al progetto complessivo.

Nonostante i continui rinvii che hanno caratterizzato la pubblicazione di Reality Awaits, gli Strokes non hanno interrotto la propria attività. La band ha infatti proseguito con esibizioni dal vivo e collaborazioni, mantenendo costante la propria presenza sulla scena internazionale e alimentando l’interesse verso il nuovo lavoro in studio.

Il nuovo album Reality Awaits e le edizioni disponibili

È già disponibile in pre-order e sarà pubblicato il 24 luglio 2026 il settimo album di inediti Reality Awaits, realizzato dal gruppo The Strokes in collaborazione con le etichette Sony Music, Cult Records e RCA Records. All’interno del disco sarà incluso anche il singolo Falling Out Of Love, a conferma della continuità narrativa e sonora del progetto.

La lavorazione dell’album ha seguito un percorso geografico articolato: le registrazioni sono avvenute in Costa Rica con il produttore Rick Rubin, per poi essere completate in diverse parti del mondo. Il risultato finale segna il ritorno della band con nuova musica a sei anni di distanza da The New Abnormal, pubblicato nel 2020, e anticipa una nuova fase artistica accompagnata da un intenso tour globale.

Le edizioni fisiche e digitali previste per Reality Awaits comprendono la versione digitale, il CD e diverse varianti in vinile, tra cui il LP nero, il LP Black Ice Glitter esclusiva Discoteca Laziale e il LP Metallic Gold disponibile in esclusiva IBS/Feltrinelli.