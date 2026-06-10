"This Mirror Weighs a Ton", il titolo del nuovo lavoro discografico della band newyorkese, è stato registrato nella Grande Mela ed è il primo lavoro realizzato con l'etichetta Partisan Records. La title track, che apre l'album, è già disponibile per l'ascolto

L'anno prossimo gli Interpol raggiungeranno il traguardo dei trent'anni di attività, anche se il pubblico associa la loro musica ai primissimi anni del Duemila, precisamente al 2001, anno di uscita del disco rivelazione Turn On The Bright Lights.

Il prossimo 28 agosto sarà sugli scaffali l'ottavo disco della loro carriera, This Mirror Weighs a Ton, l'annuncio è arrivato sui canali ufficiali della band insieme alle immagini della copertina che raffigura un'opera di Addie Wagenknecht, uno chandelier fatto con tante videocamere di sorveglianza.

Nell'attesa, Paul Banks e compagni hanno offerto ai fan un assaggio del nuovo lavoro, due singoli: la title track, che è anche il pezzo di apertura del disco, e See Out Loud, che include anche la voce del chitarrista Daniel Kessler.



Due live in Italia prima del nuovo album Gli Interpol tornano a New York, città da dove è partita la loro avventura per il nuovo progetto musicale che apre una stagione che li vedrà suonare dal vivo anche in Italia il prossimo luglio, il 16, a Bologna, al Sequoie Music Park, e il giorno prima alla Visarno Arena di Firenze come come special guest dei My Chemical Romance.

Mancherà poi circa un mese e mezzo al debutto del nuovo disco, introdotto via social con poche parole (come sempre) ma con un'immagine di copertina fortissima, l'opera Asymetric Love di Addie Wagenknecht, datata 2013, oggi visibile Whitney Museum of American Art di New York, una riflessione sul controllo nella contemporaneità che racchiude molto altro senso.

Il nuovo disco, il primo prodotto con Partisan Records, è stato registrato a Manhattan e per adesso, stando all'ascolto dei primi due singoli diffusi, sembra voler aprire a una nuova fase creativa, più larga e meno legata alle sonorità oscure tradizionali.

This Mirror Weights a Ton e See Out Loud, i due brani disponibili all'ascolto su tutte le piattaforme digitali, hanno un sound assolutamente riconoscibile (soprattutto il secondo) e sono stati realizzati con la collaborazione di Andrew Wyatt e David Fridmann, che vantano collaborazioni recenti anche con Rosalía e Charli XCX. Leggi anche My Chemical Romance, una data in Italia. Interpol special guest

I concerti dell'estate e dell'autunno Col loro post che annuncia il nuovo album gli Interpol aprono le prevendite del disco che sarà disponibile in più formati, inclusa una suggestiva versione vinile rosso lacca, la versione spagnola.

This Mirror Weighs a Ton è il primo disco degli Interpol in quattro anni e arriva dopo The Other Side of Make-Believe del 2022.

La tracklist include dodici brani. I primi due in ordine di pubblicazione sono i singoli in ascolto da martedì 10 giugno.

Oltre alle due date in Italia, gli Interpol sono alla vigilia di una lunga stagione di concerti che li vedrà impegnati su alcuni dei maggiori palchi d'Europa e del Nord America, dove le datesono distribuite tra l'estate e l'autunno, fino a metà ottobre.

Ad oggi il live con più spettatori degli Interpol resta quello del 20 aprile 2024, la storica data di Città del Messico che ha raccolto un pubblico composto da centosessanta mila persone. La tracklist di This Mirror Weighs A Ton This Mirror Weighs A Ton See Out Loud Iron City Wounded Soldier Wings On Fire Ever The Actor So Rides The Reindeer Darling Thoughts Wake Up Enemy Bird And The Serpent Sudden