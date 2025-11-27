My Chemical Romance in Italia per una data con gli Interpol come guest

L'attesa è finita. Perché ora è ufficiale che tornano in con certo i My Chemical Romance : l'appuntamento è mercoledì 15 luglio 2026 alla Visarno Arena di Firenze e sarà l’unico appuntamento italiano del tour The Black Parade 2026 , in cui suoneranno per intero il disco capolavoro The Black Parade, oltre ai loro altri grandi successi. Insomma festeggeremo i vent’anni del disco che ha consacrato i My Chemical Romance come una delle band più iconiche degli anni Duemila e le cui canzoni ancora oggi continuano a influenzare le nuove generazioni di artisti. Guest del live toscano gli Interpol.

THE BLACK PARADE E' UN MANIFESTO CULTURALE

Uscito nel 2006, The Black Parade non è stato solo un disco: è diventato un manifesto culturale, con il suo immaginario teatrale, le sonorità potenti e i testi capaci di raccontare la fragilità e la forza dell’essere giovani. Canzoni come Welcome to the Black Parade, I Don’t Love You e Famous Last Words sono entrate nella storia del rock e hanno reso i My Chemical Romance una vera leggenda della scena alternativa. Il tour del ventennale sarà una esperienza unica: uno show spettacolare, un viaggio emozionante tra passato e presente, che riporterà sul palco tutta l’energia e la carica emotiva della band. Il mese scorso, la band ha scritto un'altra pagina di storia con la sua più grande esibizione nel New Jersey (almeno fino a oggi) al MetLife Stadium di East Rutherford; in quell'occasione hanno ricevuto le chiavi della loro città natale, Belleville, dal sindaco Michael Melham. The Black Parade è stato quattro volte disco di platino e ha recentemente ottenuto dieci nuove certificazioni dalla Recording Industry Association of America (RIAA).