Talento, carisma, carattere. E tanta musica suonata, e molto bene. A casa e sin da piccoli, senza mai smettere di ascoltare i grandi artisti, tra cui David Bowie. Le benedizioni (e supporto) di Sex Pistols The Libertines, Green Day. I concerti in tutto il mondo. E il primo album, in arrivo il 30 gennaio 2026, dal titolo “Wasted On Youth”. Abbiamo incontrato The Molotovs, ovvero Matthew e Issey Cartlidge, fratello e sorella di 17 e 19 anni, che, quando salgono sul palco, ci ricordano che il rock è più vivo che mai