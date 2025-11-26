The Molotovs, da Londra con tanto rock: la musica non è mai stata così viva
Talento, carisma, carattere. E tanta musica suonata, e molto bene. A casa e sin da piccoli, senza mai smettere di ascoltare i grandi artisti, tra cui David Bowie. Le benedizioni (e supporto) di Sex Pistols The Libertines, Green Day. I concerti in tutto il mondo. E il primo album, in arrivo il 30 gennaio 2026, dal titolo “Wasted On Youth”. Abbiamo incontrato The Molotovs, ovvero Matthew e Issey Cartlidge, fratello e sorella di 17 e 19 anni, che, quando salgono sul palco, ci ricordano che il rock è più vivo che mai
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider