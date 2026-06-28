La Prima Estate, Gorillaz e Wolf Alice: futurismo e attualità musicale

La Prima Estate, Gorillaz e Wolf Alice: innovazione senza ripetizione, la musica è qui
Secondo sabato di Festival, seconda giornata di stelle: al Parco BussolaDomani arrivano i Gorillaz di Damon Albarn e Jamie Hewlett, che quest’anno celebrano venticinque anni di carriera. Prima dei “fumetti musicisti” la rock band inglese Wolf Alice con la voce incisiva di Ellie Rowsell e l’australiano Don West con il suo soul e pop soul. Bhadmari è l’artista scelta da Next Stage: La Prima Estate per questa giornata. Il racconto dell’inviata al Festival Valentina Clemente