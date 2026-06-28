La Prima Estate, Gorillaz e Wolf Alice: futurismo e attualità musicale

13/22 Foto di Fabio Paleari

Perché si chiamano coì? L'ha spiegato Ian in un'intervista: "C’era una band punk di Washinghton DC negli anni 80 chiamata Nation Of Ulysses e pensavo che fosse il nome di band più figo di sempre, così ho tolto ‘Ulysses’ e cominciato ad associare parole a caso con ‘Nation Of’, a un certo punto è venuto fuori ‘language’ e ho pensato ok, non so cosa significa ma è questo!"