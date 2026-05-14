The Strokes, è uscito il nuovo singolo Falling Out of Love

La formazione newyorkese ha pubblicato Falling out of Love, il secondo singolo estratto dal nuovo album Reality Awaits in uscita il 26 giugno. A ottobre gli Strokes saranno in concerto a Bologna per l’unica data italiana della tournée mondiale in partenza a giugno.

A poche settimane dall’uscita del brano Going Shopping, il gruppo statunitense, guidato dalla voce di Julian Casablancas , ha pubblicato Falling out of Love, nuovo singolo estratto dal progetto discografico Reality Awaits. L’album, contenente nove brani, farà il suo atteso debutto tra poche settimane, più precisamente il 26 giugno.

Nel corso degli anni la formazione si è affermata come una delle realtà rock più amate e popolari a livello internazionale. Tra gli album troviamo Room on Fire e First Impressions of Earth. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Last Nite, Someday, Juicebox, You Only Live Once, Under Cover of Darkness , Brooklyn Bridge to Chorus e The Adults Are Talking.

Spazio anche a numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali tre nomination agli MTV Europe Music Awards, la statuetta come International Breakthrough Act ai BRIT Awards 2002 e la vittoria nella categoria Best Rock Album alla 63esima edizione dei Grammy Awards.