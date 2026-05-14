The Strokes, è uscito il nuovo singolo Falling Out of Love

A giugno la formazione darà il via al tour Reality Awaits The World 2026. Il 17 ottobre il gruppo porterà la sua energia sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per l’unico appuntamento live previsto in Italia nel 2026
La formazione newyorkese ha pubblicato Falling out of Love, il secondo singolo estratto dal nuovo album Reality Awaits in uscita il 26 giugno. A ottobre gli Strokes saranno in concerto a Bologna per l’unica data italiana della tournée mondiale in partenza a giugno.
the strokes, il nuovo singolo Falling out of Love
A poche settimane dall’uscita del brano Going Shopping, il gruppo statunitense, guidato dalla voce di Julian Casablancas, ha pubblicato Falling out of Love, nuovo singolo estratto dal progetto discografico Reality Awaits. L’album, contenente nove brani, farà il suo atteso debutto tra poche settimane, più precisamente il 26 giugno.
Nel giro di poche ore il video dell’audio della nuova canzone ha superato 150.000 visualizzazioni su YouTube. Questa la tracklist completa dell'album Reality Awaits:
- Psycho Shit
- Dine N’Dash
- Lonely in the Future
- Falling out of Love
- Going to Babble On
- Going Shopping
- Liar’s Remorse
- The Fruits of Conquest
- Tyrants of the Mellow Moon
A giugno la formazione darà il via alla nuova tournée Reality Awaits The World 2026. Previsti appuntamenti live in numerose nazioni: dagli Stati Uniti d’America all’Irlanda passando per il Giappone e la Spagna. Il 17 ottobre il gruppo porterà la sua energia sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per l’unico concerto previsto in Italia nel 2026.
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The Strokes, testo e significato del singolo Going Shopping
Nel corso degli anni la formazione si è affermata come una delle realtà rock più amate e popolari a livello internazionale. Tra gli album troviamo Room on Fire e First Impressions of Earth. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Last Nite, Someday, Juicebox, You Only Live Once, Under Cover of Darkness , Brooklyn Bridge to Chorus e The Adults Are Talking.
Spazio anche a numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali tre nomination agli MTV Europe Music Awards, la statuetta come International Breakthrough Act ai BRIT Awards 2002 e la vittoria nella categoria Best Rock Album alla 63esima edizione dei Grammy Awards.
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©Getty
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