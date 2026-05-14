Blanco, la possibile scaletta del concerto a Pesaro

Approfondimento Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato

Dopo i due appuntamenti live sul palco dell’Unipol Forum di Milano, sabato 16 maggio Blanco chiuderà la tournée alla Vitrifrigo Arena , questo l’indirizzo: via Gagarin, 61100, Pesaro. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata. Attesi i grandi successi della voce di Notti in bianco. Come rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti venerdì 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Dopo una pausa di alcune settimane, il 29 giugno Blanco tornerà a esibirsi con il tour estivo. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Marostica a Baia Domizia passando per Catania, Gallipoli e Alghero. Questo il calendario completo della tournée:

29 giugno, Marostica

21 luglio, Palmanova

26 luglio, Catania

2 agosto, Gallipoli

6 agosto, Alghero

9 agosto, Cinquale

12 agosto, Baia Domizia

Il 3 aprile Blanco ha pubblicato il suo nuovo disco Ma’, arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. In occasione dell’uscita del progetto discografico, l’artista ha scritto su Instagram: “Fateci quello che volete, a me questo disco mi ha già guarito, spero ci sia la ricetta anche per voi”.

Nel corso degli anni Blanco ha collezionato numerosi successi trionfando anche con il brano Brividi, in duetto con Mahmood, alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Nello stesso anno la coppia ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest conquistando il sesto posto nella classifica finale.