Blanco, la possibile scaletta del concerto a Pesaro

Dopo una pausa di alcune settimane, il 29 giugno Blanco tornerà a esibirsi con il tour estivo. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Marostica a Baia Domizia passando per Catania, Gallipoli e Alghero
Ultimo appuntamento del tour di Blanco. Il 16 maggio il giovane artista (FOTO) porterà la sua musica sul palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
blanco a pesaro, la possibile scaletta del concerto
Dopo i due appuntamenti live sul palco dell’Unipol Forum di Milano, sabato 16 maggio Blanco chiuderà la tournée alla Vitrifrigo Arena, questo l’indirizzo: via Gagarin, 61100, Pesaro. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata. Attesi i grandi successi della voce di Notti in bianco. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti venerdì 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
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Dopo una pausa di alcune settimane, il 29 giugno Blanco tornerà a esibirsi con il tour estivo. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Marostica a Baia Domizia passando per Catania, Gallipoli e Alghero. Questo il calendario completo della tournée:
- 29 giugno, Marostica
- 21 luglio, Palmanova
- 26 luglio, Catania
- 2 agosto, Gallipoli
- 6 agosto, Alghero
- 9 agosto, Cinquale
- 12 agosto, Baia Domizia
Il 3 aprile Blanco ha pubblicato il suo nuovo disco Ma’, arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. In occasione dell’uscita del progetto discografico, l’artista ha scritto su Instagram: “Fateci quello che volete, a me questo disco mi ha già guarito, spero ci sia la ricetta anche per voi”.
Nel corso degli anni Blanco ha collezionato numerosi successi trionfando anche con il brano Brividi, in duetto con Mahmood, alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Nello stesso anno la coppia ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest conquistando il sesto posto nella classifica finale.
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