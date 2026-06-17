Martedì 23 e mercoledì 24 giugno Max Pezzali proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma allo stadio Olimpico di Roma. In seguito, il cantante porterà la sua musica sui palchi di Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano. Dopo una pausa di alcuni mesi, il cantautore sarà protagonista di altri concerti all’Unipol Dome di Milano e all’Inalpi Arena di Torino
Dopo i due appuntamenti all’Allianz Stadium di Torino, il 19 giugno Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.
max pezzali a napoli, la possibile scaletta
Sabato 13 e domenica 14 giugno Max Pezzali si è esibito in concerto a Torino. Dopo i due spettacoli, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Se io avessi le parole… Torino ci ha regalato la partenza più calorosa che potessi mai immaginare per questo nuovo tour. Amici di Torino, ci rivediamo il 13 marzo dell’anno prossimo con il nuovo show!”. Venerdì 19 giugno l’artista (FOTO) porterà il suo spettacolo sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, questo l’indirizzo: piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Napoli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente il cantante non ha fornito anticipazioni sulla scaletta della serata. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero di Lignano Sabbiadoro:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo straordinario percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo
- Con un deca
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Martedì 23 e mercoledì 24 giugno Max Pezzali proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma allo stadio Olimpico di Roma. In seguito, il cantante porterà la sua musica sui palchi di Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano. Ecco tutti i prossimi appuntamenti live in programma:
- 23 giugno 2026 - Stadio Olimpico di Roma
- 24 giugno 2026 - Stadio Olimpico di Roma
- 27 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 28 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 1 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 2 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari
- 8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
- 12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
Dopo una pausa di alcuni mesi, il cantautore (FOTO) sarà protagonista di altri concerti all’Unipol Dome di Milano e all’Inalpi Arena di Torino. Questo il calendario completo con gli spettacoli nei palazzetti:
- 22 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 23 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 26 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 27 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 29 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 30 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 13 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
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