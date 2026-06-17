Martedì 23 e mercoledì 24 giugno Max Pezzali proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma allo stadio Olimpico di Roma. In seguito, il cantante porterà la sua musica sui palchi di Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano. Dopo una pausa di alcuni mesi, il cantautore sarà protagonista di altri concerti all’Unipol Dome di Milano e all’Inalpi Arena di Torino

max pezzali a napoli, la possibile scaletta

Sabato 13 e domenica 14 giugno Max Pezzali si è esibito in concerto a Torino. Dopo i due spettacoli, il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram: “Se io avessi le parole… Torino ci ha regalato la partenza più calorosa che potessi mai immaginare per questo nuovo tour. Amici di Torino, ci rivediamo il 13 marzo dell’anno prossimo con il nuovo show!”. Venerdì 19 giugno l’artista (FOTO) porterà il suo spettacolo sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, questo l’indirizzo: piazzale Vincenzo Tecchio, 80125, Napoli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente il cantante non ha fornito anticipazioni sulla scaletta della serata. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero di Lignano Sabbiadoro:

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo straordinario percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca