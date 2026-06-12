The Cure, la possibile scaletta del concerto al Firenze Rocks

Domenica 14 giugno la formazione britannica, guidata dalla voce di Robert Smith, si esibirà alla Visarno Arena. Quest’anno il gruppo ha vinto nelle categorie Best Alternative Music Performance e Best Alternative Music Album alla 68esima edizione dei Grammy Awards

I The Cure saranno gli headliner della terza e ultima giornata del Firenze Rocks . Il gruppo porterà il suo stile inconfondibile sul palco della Visarno Arena . In attesa dell’appuntamento live, il sito del festival ha pubblicato il programma della giornata con gli orari di tutti i concerti. I The Cure saliranno sul palco alle ore 21.30 . Questa la scaletta:

I The Cure sono tra le formazioni più famose e acclamate a livello internazionale. Nel 1979 il gruppo ha pubblicato il suo primo album Three Imaginary Boys. Tra i lavori più celebri troviamo sicuramente The Head on the Door, Disintegration e Bloodflowers. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Boys Don't Cry, A Forest, Close to Me, Just like Heaven, Lullaby, Pictures of You e Friday I'm in Love.

Nel corso degli anni la formazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti di grande prestigio, ricordiamo le due statuette vinte nelle categorie Best Alternative Music Performance e Best Alternative Music Album alla 68esima edizione dei Grammy Awards.