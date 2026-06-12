The Cure, la possibile scaletta del concerto al Firenze Rocks

Domenica 14 giugno la formazione britannica, guidata dalla voce di Robert Smith, si esibirà alla Visarno Arena. Quest’anno il gruppo ha vinto nelle categorie Best Alternative Music Performance e Best Alternative Music Album alla 68esima edizione dei Grammy Awards
I The Cure chiuderanno l’edizione 2026 del Firenze Rocks. Domenica 14 giugno la formazione britannica, guidata dalla voce di Robert Smith, si esibirà alla Visarno Arena. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso concerto: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
the cure a firenze, la possibile scaletta del concerto
I The Cure saranno gli headliner della terza e ultima giornata del Firenze Rocks. Il gruppo porterà il suo stile inconfondibile sul palco della Visarno Arena. In attesa dell’appuntamento live, il sito del festival ha pubblicato il programma della giornata con gli orari di tutti i concerti. I The Cure saliranno sul palco alle ore 21.30. Questa la scaletta:
- 16:15 - 17:00, Just Mustard
- 17:45 - 18:30, The Twilight Sad
- 19:15 - 20:45, Mogwai
- 21.30, The Cure
Al momento massimo riserbo sulla scaletta del concerto dei The Cure. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 7 giugno al concerto in Portogallo:
- Alone
- Pictures of You
- High
- A Night Like This
- Lovesong
- The Last Day of Summer
- Burn
- Fascination Street
- alt.end
- Push
- Mint Car
- In Between Days
- Just Like Heaven
- Treasure
- Want
- From the Edge of the Deep Green Sea
- Endsong
- In Your House
- M
- Play for Today
- A Forest
- Lullaby
- Wrong Number
- The Walk
- The Lovecats
- Friday I’m in Love
- Close to Me
- Why Can’t I Be You?
- Boys Don’t Cry
Approfondimento
Primavera Sound 2026, Día 2: The Cure, Addison Rae e Skrillex
I The Cure sono tra le formazioni più famose e acclamate a livello internazionale. Nel 1979 il gruppo ha pubblicato il suo primo album Three Imaginary Boys. Tra i lavori più celebri troviamo sicuramente The Head on the Door, Disintegration e Bloodflowers. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Boys Don't Cry, A Forest, Close to Me, Just like Heaven, Lullaby, Pictures of You e Friday I'm in Love.
Nel corso degli anni la formazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti di grande prestigio, ricordiamo le due statuette vinte nelle categorie Best Alternative Music Performance e Best Alternative Music Album alla 68esima edizione dei Grammy Awards.
Approfondimento
Primavera Sound 2026, il concerto dei The Cure a Barcellona
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano