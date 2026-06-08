CESARE CREMONINI A MILANO, LA POSSIBILE SCALETTA

Sabato 6 e domenica 7 giugno la voce di Latin Lover si è esibito al Circo Massimo. Dopo la prima data romana, il cantautore ha raccontato: "È stata la performance più potente della mia carriera, nel luogo più magico, insieme agli artisti e amici che amo e che mi hanno ispirato e accompagnato nei momenti belli e brutti. Ho dato tutto per il mio primo Circo Massimo. Festeggio questo momento con un nuovo disco già pronto (uscirà entro l’anno) a cambiarmi pelle ancora una volta. Mi metterò in gioco cambiando le regole per portare la musica dove deve stare: vicino alla vita. I live sono un modo per ricordare il meglio di noi. Ma i dischi servono a raccontare ogni passo”.

Infine, l’artista ha concluso: “Questi saranno gli ultimi concerti nei grandi spazi per un po’, basta stadi e numeri e record e cose che non c’entrano con la musica. La dimensione dei live la deve dettare la musica che crei e ho fatto un album salvifico, senza pensare a nient’altro. Sono l’artista più felice al mondo oggi, grazie a tutti. Vi amo”.

Dopo le oltre 100.000 persone accorse al Circo Massimo per le due date romane del tour, il cantautore porterà la sua tournée all’Ippodromo SNAI La Maura. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero di Gorizia:

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Latin Lover

Possibili scenari

Buon viaggio (Share The Love)

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

Tie Your Mother Down

50 Special

San Luca

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore