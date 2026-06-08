Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto all'Ippodromo SNAI La Maura di MilanoMusica
Dopo il concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, il cantautore concluderà il tour con gli ultimi due appuntamenti in programma il 13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze
Dopo il doppio appuntamento live al Circo Massimo di Roma, mercoledì 10 giugno Cesare Cremonini sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore bolognese (FOTO): dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
CESARE CREMONINI A MILANO, LA POSSIBILE SCALETTA
Sabato 6 e domenica 7 giugno la voce di Latin Lover si è esibito al Circo Massimo. Dopo la prima data romana, il cantautore ha raccontato: "È stata la performance più potente della mia carriera, nel luogo più magico, insieme agli artisti e amici che amo e che mi hanno ispirato e accompagnato nei momenti belli e brutti. Ho dato tutto per il mio primo Circo Massimo. Festeggio questo momento con un nuovo disco già pronto (uscirà entro l’anno) a cambiarmi pelle ancora una volta. Mi metterò in gioco cambiando le regole per portare la musica dove deve stare: vicino alla vita. I live sono un modo per ricordare il meglio di noi. Ma i dischi servono a raccontare ogni passo”.
Infine, l’artista ha concluso: “Questi saranno gli ultimi concerti nei grandi spazi per un po’, basta stadi e numeri e record e cose che non c’entrano con la musica. La dimensione dei live la deve dettare la musica che crei e ho fatto un album salvifico, senza pensare a nient’altro. Sono l’artista più felice al mondo oggi, grazie a tutti. Vi amo”.
Dopo le oltre 100.000 persone accorse al Circo Massimo per le due date romane del tour, il cantautore porterà la sua tournée all’Ippodromo SNAI La Maura. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero di Gorizia:
- Alaska Baby
- Dicono di me
- PadreMadre
- Il comico (Sai che risate)
- La ragazza del futuro
- Ora che non ho più te
- La nuova stella di Broadway
- Latin Lover
- Possibili scenari
- Buon viaggio (Share The Love)
- Acrobati
- Vieni a vedere perché
- Le sei e ventisei
- Mondo
- Logico #1
- Grey Goose
- Aurore boreali
- Figlio di un re
- Tie Your Mother Down
- 50 Special
- San Luca
- Marmellata #25
- Poetica
- Nessuno vuole essere Robin
- Un giorno migliore
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In occasione del secondo concerto al Circo Massimo, il cantautore ha parlato della tournée sul suo profilo Instagram: “È uno spettacolo che mi permette di fare talmente tanto e usare così tanti linguaggi che esco da ogni concerto felice, sfinito e orgoglioso di tutti voi”. Dopo lo spettacolo all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, Cesare Cremonini concluderà il tour con gli ultimi due appuntamenti in programma il 13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.
Nel novembre del 2024 Cesare Cremonini ha pubblicato il suo ultimo album Alaska Baby, certificato doppio disco di platino e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Tra i suoi successi più recenti troviamo San Luca con Luca Carboni e Nonostante Tutto con Elisa.
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