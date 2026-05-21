Sarah Toscano, la possibile scaletta del concerto a Milano

Nel febbraio del 2025 la giovane cantante ha preso parte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo conquistando un disco d’oro con il brano Amarcord. Nel 2026 Sarah Toscano ha fatto il suo debutto da attrice recitando nella pellicola Non abbiam bisogno di parole

Sabato 23 maggi o Sarah Toscano chiuderà il tour con lo spettacolo in programma ai Magazzini Generali, questo l’indirizzo: via Pietrasanta 14, 20124, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la giovane artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 17 maggio al concerto di Roma:

Dopo la vittoria alla ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la cantante ha pubblicato l’EP Sarah debuttando al dodicesimo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Nel febbraio del 2025 Sarah Toscano ha preso parte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo conquistando un disco d’oro con il brano Amarcord. Nell’estate dello stesso anno l’artista ha accompagnato il pubblico sulle note del tormentone Perfect in collaborazione con Carl Brave. A ottobre la cantante ha lanciato il suo primo album Met Gala riscuotendo ottimi consensi da parte del pubblico.

Quest'anno Sarah Toscano (FOTO) ha fatto il suo debutto da attrice recitando nella pellicola Non abbiam bisogno di parole al fianco di Serena Rossi. Dietro la macchina da presa Luca Ribuoli. Inoltre, l'artista ha inciso la canzone Atlantide per la colonna sonora del film.