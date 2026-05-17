Nico Arezzo: "Il nuovo disco è una autoesortazione a rallentare"

C’è chi arriva al palco e chi, invece, ci cresce dentro. Nico Arezzo, classe ‘98, modicano adottato da Bologna, appartiene alla seconda categoria: prima raccoglitore di cavi, tecnico luci e fonico dietro le quinte, poi sempre più al centro di un percorso costruito con pazienza e visione. «Il gesto di raccogliere lo associo al contadino che semina», racconta, restituendo l’idea di una traiettoria lenta ma concreta, fatta di esperienze che oggi gli permettono di muoversi con naturalezza tra palco e backstage, «con un profondo senso di rispetto» per ogni spazio che attraversa. Dopo l’album di esordio Non c’è mare, segnato dalla distanza e da una malinconia legata alle origini, il suo ultimo album Non c’è fretta segna un cambio di prospettiva, più che una rottura. “Non sono nuove consapevolezze, ma un evolversi”, spiega. Il nuovo disco nasce dalla tensione tra la velocità del mondo e il bisogno di rallentare, trasformata in una di auto-esortazione a “rallentare perché rallentando le cose comunque riescono”. Le tante collaborazioni (Lauryyn, Anna Castiglia, Bologna Bridge Band insieme a BONZO&BELMONTE, Laurino, Ugo Crepa e AINÉ) seguono una logica istintiva, lontana da strategie: “Sono persone che conosco e stimo”, dice, mentre il recupero di suoni e lingua siciliana nasce da un rapporto emotivo finalmente più pacificato. Al centro di tutto rimane il live, punto di partenza e non di arrivo, a cui i fan potranno partecipare presto nel “MINCHIA CHE TOUR CALDO”, in partenza il 22 maggio da Roseto degli Abruzzi (TE) e che porterà Nico Arezzo in giro per l’Italia fino a fine settembre.

Non c’è mare, il tuo album di esordio del 2024 ha dei toni più nostalgici rispetto al tuo ultimo lavoro, Non c’è fretta, che sembra invece un monito più maturo anche a te stesso. è l’approdo a nuove consapevolezze?

Non credo siano nuove consapevolezza ma un evolversi, cambiamo crescendo quindi cambiano pensieri, cambia il contesto e il modo di viversi giornate, amicizie, relazioni. Il primo album era basato sulla lontananza da casa, era probabilmente nostalgico e c’era una forma di malinconia. Non c’è mare perché dove vivevo [Bologna ndr] mi piace ma c’era qualcosa che mancava e il mare simbolicamente lo racchiudeva. Non c’è fretta invece è una nuova fase di vita in cui sto bene nel posto in cui vivo quindi casa diventa un rifugio piuttosto che malinconia. Mi rendo conto che tutto ciò che c’è intorno a me, anche in base alla crescita del mio progetto, va veramente veloce e io non so se riesco a raggiungere questa velocità. Quando non mi vengono imposte scadenze sono io a mettermele ed è una cosa che non mi faceva stare tranquillo. Non c’è fretta è una sorta di consigliarmi, senza per forza riuscirci, di provare a rallentare perché rallentando le cose comunque riescono.

Nell’intro rievochi la tua origine professionale, quella di “raccoglitore di cavi pur di stare su un palco”. Cosa ti porti dietro da quell’esperienza?

Ho avuto la fortuna di poter aprire i concerti di Carmen Consoli nel tour teatrale e lì mi sono reso conto davvero dell’importanza del mio passato: nasco raccoglitore di cavi, sbigliettatore, tecnico delle luci soprattutto in ambito teatrale. Vivermi i teatri in apertura di Consoli mi ha fatto riconoscere quanto il lavoro e l’esperienza di bimbo dietro le quinte mi facesse muovere in modo completamente fluido nei teatri, nel backstage. Riconoscevo tutto senza bisogno di chiedere ed è una cosa che mi ha stupito parecchio. Oltre a riconoscere dove ero provavo un profondo senso di rispetto.

Il gesto di raccogliere lo associo al contadino che semina. Spesso ci vuole tanto tempo per vedere qualcosa nascere però ultimamente sono grato del fatto che inizio a vedere le prime piantine.

In terapia d’urlo parli di una sagra del mandorlato che è l’emblema del punto di partenza dei musicisti emergenti fatto di compromessi, di frustrazione e di "malafiura". Mi spieghi cos’è la malafiura in questo brano? E c’è un limite da non oltrepassare quando si parla di gavetta?

È difficile. Purtroppo per arrivare dove vogliamo - ed è un errore del sistema - capisci l’importanza di accettare determinate cose perché possono essere funzionali per arrivare ad altro. Dall’altra parte, la “malafiura” è la brutta figura che certe persone fanno obbligando l’artista emergente ad accettare certe condizioni. Noi ci ritroviamo a dire “dobbiamo fare tutto, siamo costretti a saper fare tutto perché voi non siete niente.” Se arrivi a far dire questo a un artista emergente non fai una bella figura. Poi vorrei chiedere scusa alla sagra del mandorlato perché non ci sono mai stato [ride]. Spero di poterci andare un giorno per suonare. L’ho presa in modo ironico come un simbolo per tutti quelli che non trattano con rispetto e dignità chi fa arte, pur apprezzando ciò che realizza. C’è questa incoerenza che in qualche modo va sistemata.