Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Mantova

La tournée, nata per celebrare i venticinque anni del brano Baila (Sexy Thing), proseguirà con altri sei appuntamenti in Italia: da Udine a Lucca passando per Bologna, Pescara, Perugia e Messina

zucchero a mantova, la possibile scaletta

Zucchero è tra i cantautori italiani più famosi al mondo. Nel corso degli anni l’artista ha collaborato con numerosi artisti: da Eric Clapton a Sting. Tra i suoi album più amati troviamo Oro, incenso e birra, Miserere e Bluesugar. Per quanto riguarda i singoli citiamo Diamante, Così celeste, Blu e Wonderful Life. Zucchero vanta anche una nomination nella categoria Best Traditional R&B Performance alla 49esima edizione dei Grammy Awards.

Venerdì 15 maggio l’artista sarà in concerto al PalaUnical, questo l’indirizzo: via Melchiorre Gioia 3, 46100, Mantova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero della tournée del 2025:

Oh, Doctor Jesus

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...

Ci si arrende

La canzone che se ne va

Una come te

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Un soffio caldo

Il suono della domenica

Donne

Miserere

Nutbush City Limits

Jumpin’ Jack Flash

Honky Tonk Train Blues

Madre dolcissima

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Hey Man