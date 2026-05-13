Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Mantova

La tournée, nata per celebrare i venticinque anni del brano Baila (Sexy Thing), proseguirà con altri sei appuntamenti in Italia: da Udine a Lucca passando per Bologna, Pescara, Perugia e Messina
Il 15 maggio Zucchero (FOTO) salirà sul palco del PalaUnical di Mantova per la data zero della tournée negli stadi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
zucchero a mantova, la possibile scaletta
Zucchero è tra i cantautori italiani più famosi al mondo. Nel corso degli anni l’artista ha collaborato con numerosi artisti: da Eric Clapton a Sting. Tra i suoi album più amati troviamo Oro, incenso e birra, Miserere e Bluesugar. Per quanto riguarda i singoli citiamo Diamante, Così celeste, Blu e Wonderful Life. Zucchero vanta anche una nomination nella categoria Best Traditional R&B Performance alla 49esima edizione dei Grammy Awards.
Venerdì 15 maggio l’artista sarà in concerto al PalaUnical, questo l’indirizzo: via Melchiorre Gioia 3, 46100, Mantova. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero della tournée del 2025:
- Oh, Doctor Jesus
- Spirito nel buio
- Soul Mama
- Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...
- Ci si arrende
- La canzone che se ne va
- Una come te
- Partigiano reggiano
- Vedo nero
- Amor che muovi il sole
- Pene
- Il volo
- Facile
- Con le mani
- Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica
- Baila (Sexy Thing)
- Iruben Me
- Menta e rosmarino
- Un soffio caldo
- Il suono della domenica
- Donne
- Miserere
- Nutbush City Limits
- Jumpin’ Jack Flash
- Honky Tonk Train Blues
- Madre dolcissima
- Dune mosse
- Diamante
- X colpa di chi?
- Diavolo in me
- Chocabeck
- Hey Man
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La tournée, nata per celebrare i venticinque anni del brano Baila (Sexy Thing), proseguirà con altri sei appuntamenti in Italia: da Udine a Lucca passando per Bologna e Messina. Questi i prossimi concerti:
- 4 luglio, Udine - Bluenergy Stadium – Stadio Friuli
- 6 luglio, Bologna - Stadio Dall’Ara
- 8 luglio, Pescara - Stadio Adriatico
- 11 luglio, Perugia - Arena Santa Giuliana
- 14 luglio, Messina - Stadio Franco Scoglio
- 16 luglio, Lucca - Mura Storiche, Lucca Summer Festival
Oltre agli spettacoli in Italia, nei prossimi mesi Zucchero sarà protagonista di numerose date in giro per l’Europa: dal doppio show alla Royal Albert Hall di Londra all’appuntamento finale in programma a Tallinn passando per Parigi, Berlino, Vienna, Valencia e Stoccolma. Ecco il calendario completo:
- 18.05.2026 - London, UK - Royal Albert Hall
- 19.05.2026 - London, U - Royal Albert Hall
- 21.05.2026 - Genève, C - Arena
- 23.05.2026 - Lyon, FR LDLC - Arena
- 25.05.2026 - Nantes, F - Zénith
- 27.05.2026 - Paris, FR - Adidas Arena
- 29.05.2026 - Amsterdam, NL - Ziggo Dome
- 30.05.2026 -Antwerp, BE - Lotto Arena
- 31.05.2026 - Nancy, F - Zénith
- 03.06.2026 - Esch-sur-Alzette, LU - Rockhal
- 04.06.2026 - Hamburg, DE - Barclaycard Arena
- 05.06.2026 - Berlin, DE - Uber Arena
- 07.06.2026 - Dusseldorf, DE - PSD Bank Dome
- 09.06.2026 - Leipzig, DE - QI Arena
- 11.06.2026 - Vienna, AT - Stadthalle
- 12.06.2026 - Bratislava, SK Tipos Aréna
- 14.06.2026 - Graz, AT - Stadthalle
- 16.06.2026 - Innsbruck, AT - Olympiahalle
- 17.06.2026 - Zurich, CH - Hallenstadion
- 18.06.2026 - Zurich, CH - Hallenstadion
- 20.06.2026 - Frankfurt, DE - Festhalle
- 21.06.2026 - Munchen, DE Olympiahalle
- 23.06.2026 - Nice, FR - Palais Nikaia
- 24.06.2026 - Aix-En-Provence, FR - Arena Du Pais D'Aix
- 26.06.2026 - Künzelsau, DE - Würth Open Air
- 18.07.2026 - Wolfsburg, DE - Autostadt Sommerfestival
- 21.07.2026 - Tirana, AL - Olympic Running Track
- 26.07.2026 - Sallent De Gallego (Huesca), ES - Festival Pirineos Sur
- 28.07.2026 - Marbella, ES - Starlite Festival
- 31.07.2026 - Santa Susana (Barcelona), ES - Festival Mar D’Estiu
- 23.09.2026 - Madrid, ES - Principe Pio
- 24.09.2026 - Pamplona, ES - Teatro Baluarte
- 27.09.2026 - Valencia, ES - Palau De Les Arts
- 29.09.2026 - Barcelona, ES - Palau De La Musica
- 17.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 18.10.2026 - Copenhagen, DK - DR Concerthall
- 21.10.2026 - Stockholm, SE - Cirkus
- 22.10.2026 - Oslo, NO - Sentrum Scene
- 26.10.2026 - Helsinki, FI - House Of Culture
- 27.10.2026 - Tampere, FI - Tampere Hall
- 29.10.2026 - Tallinn, EE - Alexela Concerthouse
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