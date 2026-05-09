Gino Paoli e la scuola genovese, su vinile lo storico live al Sistina

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Gino Paoli e la scuola genovese, esce su vinile lo storico live al Sistina

Musica
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Esce su vinile e in tutti gli store digitali il nuovo disco Vivere Ancora, la raccolta musicale che racchiude lo storico live tenuto da Gino Paoli al Teatro Sistina nel 1978 che ospitò sul palco per la prima ed unica volta insieme gli amici Umberto Bindi, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi, il gruppo della nota scuola genovese

Esce su vinile e in tutti gli store digitali il nuovo disco Vivere Ancora: è la raccolta musicale che racchiude lo storico live tenuto da Gino Paoli al Teatro Sistina nel 1978 che ospitò sul palco per la prima ed unica volta insieme gli amici Umberto Bindi, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi, il gruppo della nota scuola genovese. Un incontro irripetibile che racchiude lo spirito di una stagione artistica unica. Il medley conclusivo dedicato a Luigi Tenco aggiunge a questo percorso un ulteriore elemento di intensità, richiamando la presenza di un altro protagonista fondamentale della cultura musicale genovese e italiana.

L'omaggio a quella straordinaria alla stagione creativa che fu la scuola genovese di cui Paoli fu protagonista

Il vinile non si limita a celebrare il Gino nazionale scomparso il 24 marzo scorso, ma vuole anche rendere omaggio a quella straordinaria stagione creativa che fu proprio la scuola genovese di cui Paoli fu protagonista insieme ad altri grandi interpreti e autori.  La raccolta sul lato A include i capolavori di Paoli come Sapore di sale, Il cielo in una stanza, La gatta, Don Chisciotte, Maschere, Come si fa e la title track Vivere ancora. Il lato B del vinile è dedicato al repertorio di Lauzi, Bindi e Sergio Endrigo, con Ritornerai, Arrivederci, Io che Amo solo Te, Il nostro concerto ed altre bellissime tracce. Il medley finale dedicato a Luigi Tenco sulle note di Quando/Lontano, Lontano/Una brava ragazza/Mi sono innamorato di te fu interpretato in maniera emozionata da tutti e quattro gli artisti. La raccolta è pubblicata su etichetta Luci Di Scena (di Franco Fontana)/Halidon.

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