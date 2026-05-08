Francesco Gabbani, testo e significato del singolo Summer Funk che esce oggiMusica
Il nuovo singolo pubblicato da BMG a partire da venerdì 8 maggio 2026 rappresenta il primo passo verso la stagione estiva del cantautore e arriva a poche settimane dall’avvio del nuovo tour, prodotto da A1 Concerti, che prenderà ufficialmente il via il 12 giugno
Francesco Gabbani inaugura una nuova fase con Summer Funk, il singolo che segna l’estate 2026 e introduce il tour del decennale.
Questo nuovo capitolo musicale, tra ironia, ritmo e anniversari simbolici, fa capolino oggi, venerdì 8 maggio 2026. Summer Funk porta la firma di Francesco Gabbani ed esce sotto etichetta BMG, confermandosi come il progetto destinato ad aprire musicalmente l’estate 2026 dell’artista.
Il brano rappresenta il primo passo verso la stagione estiva del cantautore e arriva a poche settimane dall’avvio del nuovo tour, prodotto da A1 Concerti, che prenderà ufficialmente il via il 12 giugno.
Quest'anno assume per Gabbani anche un significato particolarmente rilevante sul piano simbolico, coincidendo con il decennale di Eternamente ora, il disco che conteneva Amen, la canzone con cui l’artista conquistò Sanremo Giovani nel 2016. Da quel momento prese forma una rapida ascesa culminata, l’anno successivo, nella definitiva consacrazione tra i Big grazie a Occidentali’s Karma e alla successiva esperienza all’Eurovision.
Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe di Summer Funk (che potete ascoltare in fondo a questo articolo).
Il testo del singolo Summer Funk
Le unghie con il french
La polvere da sparo
La lampada retrò
La sete di denaro
L’anello col brillocco all’anulare vale quanto vali tu
Summer Funk Summer Funk Summer Funk
Se penso a quando io volevo andare in TV
E adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più
Hai presente Sansone con i filistei
Come mai, come mai non so più chi sei?
Sarà che resto perché
Io sono magico
Italico romantico
Sopra il filo del rasoio ballo e canto
Summer Funk Summer Funk
È vero non tengo più dinero eppure ballo
Summer Funk Summer Funk
La pillola anti stress
Quella del giorno dopo
Che nascere e morire
Tutt’ora costa poco
In mezzo alle tue cose come fare lo decidi solo tu
Summer Funk Summer Funk
Se penso a quando io volevo andare in TV
E adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più
Hai presente Sansone con i filistei?
Come mai, come mai non sai più chi sei?
Sarà che resto perché
Io sono magico
Italico romantico
Sopra il filo del rasoio ballo e canto
Summer Funk Summer Funk
È vero non tengo più dinero eppure ballo
Summer Funk Summer Funk
È vero ho perso il mio sentiero eppure ballo
Summer Funk Summer Funk
Io sono magico
Italico romantico
Sopra il filo del rasoio ballo e canto
Summer Funk Summer Funk
È vero non tengo più dinero eppure ballo
Summer Funk Summer Funk
È vero ho perso il mio sentiero eppure ballo
Summer Funk Summer Funk
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Leggerezza apparente e critica generazionale
Con Summer Funk, Francesco Gabbani propone una composizione che si muove lungo coordinate dichiaratamente estive, mantenendo però una struttura autoriale più stratificata. Il funk evocato fin dal titolo si traduce in un impianto sonoro dinamico e ironico, ma il contenuto si sviluppa ben oltre la dimensione ritmica.
Attraverso immagini pop, richiami culturali inattesi e simboli legati alla società dei consumi, il brano affronta il ritratto di una generazione sospesa tra aspirazioni personali, senso di disorientamento e ricerca di evasione. Al centro della narrazione emerge il conflitto tra costruzione dell’immagine pubblica e autenticità individuale, tra la volontà di affermarsi agli occhi degli altri e la necessità di riconoscersi interiormente.
Francesco Gabbani definisce il pezzo come il “ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare”. Una definizione che restituisce pienamente il carattere del singolo: una celebrazione della resilienza, capace di funzionare come colonna sonora estiva senza rinunciare a una riflessione più ampia sul presente.
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La continuità stilistica
La scrittura di Summer Funk si inserisce in una linea espressiva già riconoscibile nella produzione di Francesco Gabbani. È la stessa formula che aveva caratterizzato Occidentali’s Karma e che gli aveva consentito di conquistare la vittoria al Festival di Sanremo 2017: un linguaggio pop immediato, accessibile, costruito per intrattenere ma al tempo stesso orientato verso una lettura critica della contemporaneità.
Questa combinazione tra superficie leggera e profondità tematica resta uno degli elementi distintivi del cantautore, che continua a utilizzare il formato della canzone popolare per osservare contraddizioni, fragilità e paradossi del tempo attuale.
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Il ritorno dal vivo: il tour estivo 2026
L’uscita del nuovo singolo introduce direttamente anche il ritorno sulle scene live di Francesco Gabbani. Il tour estivo, prodotto da A1 Concerti, partirà il 12 giugno e accompagnerà l’artista in una nuova serie di concerti che si intrecciano con la celebrazione dei dieci anni trascorsi da Eternamente ora.
Tra nuova musica, memoria del percorso compiuto e rilancio della propria identità artistica, Francesco Gabbani si presenta così al pubblico con un progetto che unisce festa, riflessione e continuità narrativa. Summer Funk si propone non solo come singolo stagionale, ma come apertura di una fase celebrativa che guarda contemporaneamente al passato e al presente della carriera del cantautore.
Di seguito potete ascoltare il singolo Summer Funk di Francesco Gabbani.
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Dopo aver vinto con Amen nella categoria delle Nuove Proposte nel 2016 e con Occidentali’s Karma nei Big dodici mesi dopo, nel 2020 Francesco Gabbani è tornato in gara con “Viceversa”. Il cantante torna all’Ariston con il brano “Viva la vita”