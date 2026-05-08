Il testo del singolo Summer Funk

Le unghie con il french

La polvere da sparo

La lampada retrò

La sete di denaro

L’anello col brillocco all’anulare vale quanto vali tu

Summer Funk Summer Funk Summer Funk

Se penso a quando io volevo andare in TV

E adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più

Hai presente Sansone con i filistei

Come mai, come mai non so più chi sei?

Sarà che resto perché

Io sono magico

Italico romantico

Sopra il filo del rasoio ballo e canto

Summer Funk Summer Funk

È vero non tengo più dinero eppure ballo

Summer Funk Summer Funk

La pillola anti stress

Quella del giorno dopo

Che nascere e morire

Tutt’ora costa poco

In mezzo alle tue cose come fare lo decidi solo tu

Summer Funk Summer Funk

Se penso a quando io volevo andare in TV

E adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più

Hai presente Sansone con i filistei?

Come mai, come mai non sai più chi sei?

Sarà che resto perché

Io sono magico

Italico romantico

Sopra il filo del rasoio ballo e canto

Summer Funk Summer Funk

È vero non tengo più dinero eppure ballo

Summer Funk Summer Funk

È vero ho perso il mio sentiero eppure ballo

Summer Funk Summer Funk

Io sono magico

Italico romantico

Sopra il filo del rasoio ballo e canto

Summer Funk Summer Funk

È vero non tengo più dinero eppure ballo

Summer Funk Summer Funk

È vero ho perso il mio sentiero eppure ballo

Summer Funk Summer Funk