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Emis Killa, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo lo spettacolo di Firenze, venerdì 8 maggio Emis Killa sarà in concerto all’Orion di Roma. Previsti appuntamenti anche a Senigallia, Bologna e Milano. A fine mese il rapper porterà la sua musica fuori dai confini nazionali con gli spettacoli di Barcellona, Parigi e Londra

Dopo gli appuntamenti live di Torino e Padova, il 7 maggio Emis Killa (FOTO) porterà la sua musica a Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo del rapper di Scordarmi chi ero: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

emis killa a firenze, la possibile scaletta del concerto

Il rapper ha dato il via alla tournée nei club. Giovedì 7 maggio l’artista sarà in concerto sul palco del Viper Theatre di Firenze, questo l’indirizzo: via Generale C.A. dalla Chiesa 9, 50136, Firenze. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Emis Killa non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Musica triste contenente anche il singolo Ambra in collaborazione con Tedua. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto  all'Unipol Forum di Assago nell'ottobre del 2023:

  • Maserati (the wolf of wall street)
  • Malandrino
  • Toro Loco
  • No Insta
  • L’ultima volta
  • Col cuore in gola (lords of dogtown)
  • Scordarmi chi ero
  • Soli (assieme)
  • Albicocca (lolita)
  • Ognuno per sé
  • L’erba cattiva
  • Linda
  • Non è facile
  • CULT
  • On fire (paid in full)
  • Mon fre
  • Notte gialla
  • Big Bang (upside down)
  • Senz’anima -(nikita)
  • Rollercoaster
  • Toxic (trainspotting)
  • La mia malattia
  • Quella foto di noi due
  • Fuoco e benzina
  • Serio
  • Maracanā
  • Attori di strada (ragazzi fuori)
  • Parole di ghiaccio

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Dopo il concerto di Firenze, venerdì 8 maggio Emis Killa sarà all’Orion di Roma. Previsti appuntamenti anche a Senigallia, Bologna e Milano. A fine mese il rapper porterà la sua musica fuori dai confini nazionali con gli spettacoli in programma a Barcellona, Parigi e Londra. Questo il calendario completo:

  • 8 maggio, Roma - Orion
  • 9 maggio, Senigallia - Mamamia
  • 12 maggio, Bologna - Estragon
  • 15 maggio, Milano - Fabrique
  • 16 maggio, Milano - Fabrique
  • 20 maggio, Barcellona - La Nau
  • 22 maggio, Parigi - La Place
  • 24 maggio, Londra - The Garage

Emis Killa è tra le voci più amate della scena rap, tra i suoi album ricordiamo Supereroe e 17 con Jake la Furia. Per quanto riguarda i brani, citiamo Parole di ghiaccio, Scordarmi chi ero, Rollercoaster, Fuoco e benzina, La mia malattia e Maracanã. Spazio anche a molte collaborazioni: da Serio con Capo Plaza alla più recente La testa gira con Fred De Palma e Anitta passando per Sexy Shop con Fedez, In auto alle 6:00 con Lazza e Nino nino con Merk & Kremont e Massimo Pericolo.

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