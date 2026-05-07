Emis Killa, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, venerdì 8 maggio Emis Killa sarà in concerto all’Orion di Roma. Previsti appuntamenti anche a Senigallia, Bologna e Milano. A fine mese il rapper porterà la sua musica fuori dai confini nazionali con gli spettacoli di Barcellona, Parigi e Londra

Dopo gli appuntamenti live di Torino e Padova, il 7 maggio Emis Killa ( FOTO ) porterà la sua musica a Firenze . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo del rapper di Scordarmi chi ero: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Approfondimento Emis Killa, è uscito il singolo Ambra feat. Tedua: testo e significato

Il rapper ha dato il via alla tournée nei club. Giovedì 7 maggio l’artista sarà in concerto sul palco del Viper Theatre di Firenze, questo l’indirizzo: via Generale C.A. dalla Chiesa 9, 50136, Firenze. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento Emis Killa non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Musica triste contenente anche il singolo Ambra in collaborazione con Tedua. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti al concerto all'Unipol Forum di Assago nell'ottobre del 2023:

Dopo il concerto di Firenze, venerdì 8 maggio Emis Killa sarà all’Orion di Roma. Previsti appuntamenti anche a Senigallia, Bologna e Milano. A fine mese il rapper porterà la sua musica fuori dai confini nazionali con gli spettacoli in programma a Barcellona, Parigi e Londra. Questo il calendario completo:

8 maggio, Roma - Orion

9 maggio, Senigallia - Mamamia

12 maggio, Bologna - Estragon

15 maggio, Milano - Fabrique

16 maggio, Milano - Fabrique

20 maggio, Barcellona - La Nau

22 maggio, Parigi - La Place

24 maggio, Londra - The Garage

Emis Killa è tra le voci più amate della scena rap, tra i suoi album ricordiamo Supereroe e 17 con Jake la Furia. Per quanto riguarda i brani, citiamo Parole di ghiaccio, Scordarmi chi ero, Rollercoaster, Fuoco e benzina, La mia malattia e Maracanã. Spazio anche a molte collaborazioni: da Serio con Capo Plaza alla più recente La testa gira con Fred De Palma e Anitta passando per Sexy Shop con Fedez, In auto alle 6:00 con Lazza e Nino nino con Merk & Kremont e Massimo Pericolo.