Emis Killa, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo di Firenze, venerdì 8 maggio Emis Killa sarà in concerto all’Orion di Roma. Previsti appuntamenti anche a Senigallia, Bologna e Milano. A fine mese il rapper porterà la sua musica fuori dai confini nazionali con gli spettacoli di Barcellona, Parigi e Londra
Dopo gli appuntamenti live di Torino e Padova, il 7 maggio Emis Killa (FOTO) porterà la sua musica a Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo del rapper di Scordarmi chi ero: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
emis killa a firenze, la possibile scaletta del concerto
Il rapper ha dato il via alla tournée nei club. Giovedì 7 maggio l’artista sarà in concerto sul palco del Viper Theatre di Firenze, questo l’indirizzo: via Generale C.A. dalla Chiesa 9, 50136, Firenze. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Emis Killa non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Musica triste contenente anche il singolo Ambra in collaborazione con Tedua. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto all'Unipol Forum di Assago nell'ottobre del 2023:
- Maserati (the wolf of wall street)
- Malandrino
- Toro Loco
- No Insta
- L’ultima volta
- Col cuore in gola (lords of dogtown)
- Scordarmi chi ero
- Soli (assieme)
- Albicocca (lolita)
- Ognuno per sé
- L’erba cattiva
- Linda
- Non è facile
- CULT
- On fire (paid in full)
- Mon fre
- Notte gialla
- Big Bang (upside down)
- Senz’anima -(nikita)
- Rollercoaster
- Toxic (trainspotting)
- La mia malattia
- Quella foto di noi due
- Fuoco e benzina
- Serio
- Maracanā
- Attori di strada (ragazzi fuori)
- Parole di ghiaccio
Approfondimento
Emis Killa, è uscito il singolo Ambra feat. Tedua: testo e significato
Dopo il concerto di Firenze, venerdì 8 maggio Emis Killa sarà all’Orion di Roma. Previsti appuntamenti anche a Senigallia, Bologna e Milano. A fine mese il rapper porterà la sua musica fuori dai confini nazionali con gli spettacoli in programma a Barcellona, Parigi e Londra. Questo il calendario completo:
- 8 maggio, Roma - Orion
- 9 maggio, Senigallia - Mamamia
- 12 maggio, Bologna - Estragon
- 15 maggio, Milano - Fabrique
- 16 maggio, Milano - Fabrique
- 20 maggio, Barcellona - La Nau
- 22 maggio, Parigi - La Place
- 24 maggio, Londra - The Garage
Emis Killa è tra le voci più amate della scena rap, tra i suoi album ricordiamo Supereroe e 17 con Jake la Furia. Per quanto riguarda i brani, citiamo Parole di ghiaccio, Scordarmi chi ero, Rollercoaster, Fuoco e benzina, La mia malattia e Maracanã. Spazio anche a molte collaborazioni: da Serio con Capo Plaza alla più recente La testa gira con Fred De Palma e Anitta passando per Sexy Shop con Fedez, In auto alle 6:00 con Lazza e Nino nino con Merk & Kremont e Massimo Pericolo.
Approfondimento
Emis Killa, l'album Musica Triste: "Oggi racconto le mie insicurezze"
Emis Killa, la storia del rapper che si ritira dal Festival di Sanremo
Emiliano Rudolf Giambelli (questo il suo nome all'anagrafe) è nato a Vimercate 14 novembre 1989. Dagli esordi fino ai primi successi e all'ultimo album. Il rapper ha rinunciato al Festival di Sanremo in quanto indagato per associazione a delinquere. Sui social ha sottolineato: 'Apprendo dai giornali che sono indagato, a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale'. LA FOTOGALLERY