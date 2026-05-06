Tim Battiti Live Spring 2026, scaletta e cantanti di stasera 6 maggio

Dopo il debutto della scorsa settimana - 2.247.000 spettatori e il 19,5% di share, primo posto nella serata - Tim Battiti Live Spring 2026 torna stasera con la sua seconda puntata. La formula è quella collaudata: una piazza vera, una conduzione affiatata, una scaletta larga abbastanza da coprire generazioni e generi diversi. Quello che cambia rispetto all'edizione estiva classica è il contesto: niente mare né Puglia, ma il centro storico di Ferrara, con Piazza Trento e Trieste trasformata in un palcoscenico a cielo aperto. Le tre serate sono state registrate tra il 20 e il 22 marzo scorso, e quella di stasera è la seconda delle tre.

Alla conduzione si ritrova la coppia formata da Michelle Hunziker e Alvin, quest'ultimo già presente nelle edizioni estive degli anni scorsi. Lo show ha scelto di anticipare la propria finestra stagionale, portando in primavera un format che ha sempre vissuto nell'immaginario dell'estate. Un esperimento che, visti i numeri della prima puntata, sembra aver già convinto il pubblico.

Chi sale sul palco stasera

La scaletta della seconda puntata è costruita, come di consueto, per alternare profili diversi senza mai perdere il ritmo. Tra i nomi confermati spiccano Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors e Raf, affiancati da Ermal Meta e da Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026 e prossimo a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest con Per sempre sì. Sul fronte urban e rap si alternano Rkomi, Dargen D'Amico, Samurai Jay - che porta la sua Ossessione, tra le hit streaming più forti degli ultimi mesi - e i Gemelli Diversi, presenza che strizza l'occhio a una generazione cresciuta con il rap italiano degli anni Duemila. Completano la scaletta Elettra Lamborghini con Voilà (brano portato a Sanremo 2026), Clara, Sayf, Eddie Brock, Enrico Nigiotti, Nicolò Filippucci - che a febbraio ha vinto le Nuove Proposte del Festival con Laguna - Federica Abbate, Alessio Bernabei, Welo e Petit. Una lista che attraversa il pop radiofonico, la tradizione melodica napoletana, la scena indie e le nuove voci emerse negli ultimi due anni.