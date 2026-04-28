Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora

Introduzione
Michelle Hunziker e Alvin condurranno Tim Battiti Live Spring, versione primaverile del festival musicale. Attesi numerosi protagonisti della scena musicale, tra i quali Annalisa, Bresh, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Geolier, Mr. Rain, Noemi, Rkomi, Rocco Hunt, Samurai Jay, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro
Quello che devi sapere
Tim Battiti Live Spring, il programma
Tim Battiti Live Spring è la versione primaverile del celebre programma televisivo. Al centro tanti protagonisti della musica. Il sito di Mediaset Infinity ha svelato il cast completo.
Chi conduce
Michelle Hunziker e Alvin saranno alla guida del programma musicale. I due conduttori accompagneranno il pubblico nel corso delle puntate.
Dove si svolge
Le tre puntate del programma sono state registrate a marzo a Ferrara, più precisamente in Piazza Trento e Trieste.
I cantanti in scaletta: AKA 7even
A marzo AKA 7even ha pubblicato il joint album Poesie clandestine con LDA. Il lavoro ha raggiunto la sesta posizione della classifica settimanale FIMI.
I cantanti in scaletta: Alfa
Nei prossimi mesi Alfa sarà protagonista di numerosi concerti in giro per l’Italia. Attesa per lo show in programma il 23 settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona.
I cantanti in scaletta: Annalisa
L’artista è attualmente impegnata con la nuova tournée nei palazzetti. A marzo la voce di Mon Amour ha lanciato il singolo Canzone estiva.
I cantanti in scaletta: Baby K
Dopo il tormentone estivo Follia mediterranea, a novembre l’artista ha pubblicato il brano Dimmi dimmi dimmi. Tra le sue canzoni più amate troviamo Playa e Da zero a cento.
I cantanti in scaletta: Bianca Atzei
Il 25 aprile l’artista ha dato il via al Bianca Tour 2026. Previsti appuntamenti in numerose città: da Caserta a Olbia passando per Torino, Bari e Palermo.
I cantanti in scaletta: Bresh
Nel giugno del 2025 il cantautore ha pubblicato l’album Mediterraneo contenente il brano La tana del granchio presentato all’edizione 2025 del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Cioffi
A marzo Cioffi ha distribuito il nuovo singolo Farfalle in collaborazione con Noemi.
I cantanti in scaletta: Clara
Ad aprile la cantante è tornata con il brano Primadonna. Tra i suoi successi troviamo Diamanti grezzi, Nero gotico, Uragani e Scelte stupide con Fedez.
I cantanti in scaletta: Dargen D’Amico
A giugno il cantautore darà il via al nuovo tour. Dargen D’Amico ha scritto su Instagram: “Questa è la nostra estate”.
I cantanti in scaletta: Ditonellapiaga
Dopo la partecipazione con il brano Che fastidio! al Festival di Sanremo, ad aprile Ditonellapiaga ha pubblicato il suo nuovo album Miss Italia.
I cantanti in scaletta: Eddie Brock
Tra le sue canzoni più note troviamo Non è mica te e Avvolti, quest’ultima presentata in gara all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Elettra Lamborghini
Reduce dalla partecipazione con Voilà al Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sarà tra i protagonisti del programma Tim Battiti Live Spring.
I cantanti in scaletta: Emma
In attesa dell’inizio del nuovo tour, la cantautrice ha pubblicato il singolo Vacci piano in collaborazione con Rkomi.
I cantanti in scaletta: Enrico Nigiotti
Presente anche il cantautore toscano. Il 15 maggio Enrico Nigiotti partirà in tour esibendosi in numerose città, tra le quali Crema, Palermo e Ostuni.
I cantanti in scaletta: Ermal Meta
Il cantautore ha appena pubblicato il nuovo album Funzioni vitali contenente anche il brano Stella stellina presentato all’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Fabio Rovazzi
Tra i suoi brani più popolari troviamo Andiamo a comandare, Tutto molto interessante, Faccio quello che voglio e Maranza con Il Pagante.
I cantanti in scaletta: Fedez
Nel corso degli anni il rapper ha collezionato numerose collaborazioni: da Scelte stupide con Clara a Male necessario con Marco Masini.
I cantanti in scaletta: Francesco Renga
Tra i grandi successi di Francesco Renga ricordiamo Angelo, La tua bellezza, Il mio giorno più bello nel mondo, Era una vita che ti stavo aspettando e Nuova luce.
I cantanti in scaletta: Fred De Palma
Il rapper ha appena lanciato il nuovo singolo La testa gira in collaborazione con Anitta ed Emis Killa.
I cantanti in scaletta: Gemelli Diversi
Tra i grandi successi della formazione citiamo Mary, Un altro ballo, Fotoricordo e Per farti sorridere.
I cantanti in scaletta: Geolier
A inizio anno il rapper ha lanciato il nuovo progetto discografico Tutto è possibile, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia.
I cantanti in scaletta: J-Ax
Tra i successi più recenti troviamo Italia Starter Pack, Via di qua con Mr. Rain, Ostia Lido e Tori seduti con Shade.
I cantanti in scaletta: LDA
A febbraio l’artista ha presentato la canzone Poesie clandestine in duetto con AKA 7even sul palco del Teatro Ariston.
I cantanti in scaletta: Levante
Tra le sue hit più famose troviamo Alfonso, Non me ne frega niente, Tikibombom, Vivo e Canzone d’estate.
I cantanti in scaletta: Luchè
Quest’estate il rapper sarà protagonista di numerosi appuntamenti live: da Roma a Ostuni passando per Bologna, Catania e Lignano Sabbiadoro.
I cantanti in scaletta: Malika Ayane
A febbraio l’artista è tornata in gara al Festival di Sanremo. Malika Ayane ha presentato il brano Animali notturni.
I cantanti in scaletta: Mara Sattei
Il 13 febbraio Mara Sattei ha lanciato il nuovo album Che me ne faccio del tempo, entrato nella Top20 della classifica settimanale FIMI.
I cantanti in scaletta: Marco Masini
A febbraio Marco Masini è tornato in gara al Festival di Sanremo. L’artista ha presentato il brano Male necessario in collaborazione con Marco Masini.
I cantanti in scaletta: Meek
L’appuntamento potrà contare anche sulla presenza di Meek, tra le nuove voci della musica.
I cantanti in scaletta: Michele Bravi
Il 17 aprile l’artista ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico Commedia musicale.
I cantanti in scaletta: Mr. Rain
Nel 2024 il rapper ha pubblicato l’album Pianeta di Miller, certificato disco d’oro.
I cantanti in scaletta: Nayt
A novembre l’artista sarà protagonista del suo tour. Concerti in programma a Bari, Padova, Milano, Roma e Napoli.
I cantanti in scaletta: Nicolò Filippucci
A febbraio Nicolò Filippucci ha trionfato con la canzone Laguna nella sezione Nuove Proposte dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Noemi
Presente una delle voci più amate della scena musicale italiana. Tra i suoi successi, ricordiamo Per tutta la vita, Sono solo parole, Bagnati dal sole, Non smettere mai di cercarmi e Ti amo non lo so dire.
I cantanti in scaletta: Petit
Proseguiamo con Petit, in gara con la canzone Un bel casino all’edizione 2025 di Sanremo Giovani.
I cantanti in scaletta: Raf
A febbraio Raf è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando il brano Ora e per sempre, classificatosi al diciottesimo posto.
I cantanti in scaletta: Rkomi
Tra i suoi album più popolari troviamo sicuramente Taxi Driver, certificato con ben nove dischi di platino.
I cantanti in scaletta: Rocco Hunt
Pochi giorni fa il rapper ha lanciato il nuovo brano La più bella del mondo, contenuto nella versione deluxe dell’album Ragazzo di giù.
I cantanti in scaletta: Sal Da Vinci
A maggio il cantautore rappresenterà l’Italia con il brano Per sempre sì sul palco della 71esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
I cantanti in scaletta: Samurai Jay
Dopo il successo del brano Ossessione presentato in gara sul palco del Teatro Ariston, il 22 maggio il rapper pubblicherà l’album Amatore.
I cantanti in scaletta: Sarah Toscano
Il 9 maggio Sarah Toscano darà il via al Met Gala Tour 2026. Tra le città coinvolte troviamo Napoli, Firenze, Roma e Milano.
I cantanti in scaletta: Serena Brancale
La cantautrice ha appena pubblicato il nuovo singolo Al mio paese in collaborazione con Levante e Delia.
I cantanti in scaletta: The Kolors
A marzo il trio, guidato dalla voce di Stash, ha lanciato il nuovo brano Rolling Stones. Tra i successi più recenti citiamo Tu con chi fai l’amore e Pronto come va.
I cantanti in scaletta: Tommaso Paradiso
In queste settimane il cantautore è impegnato con la tournée nei palazzetti. Appuntamenti in numerose città italiane.
I cantanti in scaletta: Tredici Pietro
A febbraio il cantante ha presentato il brano Uomo che cade in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le sue canzoni più note troviamo Vestiti d'odio con gli Psicologi e Che gusto c’è con Fabri Fibra.
I cantanti in scaletta: Tropico
Nel settembre dello scorso anno il cantautore ha pubblicato l’album Soli e disperati nel mare meraviglioso.
I cantanti in scaletta: Welo
Welo è stato tra gli artisti in gara all’edizione 2025 di Sanremo Giovani.