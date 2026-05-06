A pochi giorni dall’esibizione al Concerto del Primo Maggio a Roma, la cantautrice ha pubblicato il videoclip della canzone sul suo canale YouTube. Nei prossimi mesi Francesca Michielin sarà impegnata con lo Strega Comanda Summer Tour

Francesca Michielin è tornata con il nuovo singolo Una donna non può, presentato live sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. La cantautrice ha ora pubblicato il videoclip del brano raccogliendo migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Francesca Michielin ( FOTO ) ha pubblicato il nuovo singolo Una donna non può. A pochi giorni dall’esibizione in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, l’artista ha condiviso il videoclip della canzone sul suo canale YouTube. In occasione dell’annuncio dell’uscita del video, l’artista ha scritto sul profilo Instagram: “C’era una volta un ufficio dove il potere passava tra le fotocopiatrici, i sorrisi obbligatori e i silenzi scomodi. Un giorno una donna smise di obbedire, e sotto quel finto ordine riapparve il Medioevo". Nel videoclip presente Giovanna Mezzogiorno .

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A novembre Francesca Michielin darà il via alla serie di appuntamenti in programma nei teatri italiani. Previsti concerti in numerose città: da Trento a Napoli passando per Bologna, Trieste, Padova e Milano. Ecco il calendario completo degli spettacoli in programma:

8 novembre, Trento (data zero)

11 novembre, Venezia

13 novembre, Torino

16 novembre, Firenze

20 novembre, Bari

22 novembre, Bologna

23 novembre, Trieste

25 novembre, Padova

28 novembre, Roma

1 dicembre, Milano

3 dicembre, Napoli

Nell’ottobre dello scorso anno Francesca Michielin ha pubblicato l’EP Anime contenente il brano Fango in paradiso presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno del disco anche i singoli Francesca ed È naturale in collaborazione con i Planet Funk. Tra le sue canzoni più famose troviamo Sola, L’amore esiste, Vulcano e Nessun grado di separazione, quest’ultima presentata in gara alla 61esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Cigno nero, Magnifico e Chiamami per nome con Fedez, Cinema con Samuel e Fotografia con Carl Brave e Fabri Fibra.