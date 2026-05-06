A pochi giorni dall’esibizione al Concerto del Primo Maggio a Roma, la cantautrice ha pubblicato il videoclip della canzone sul suo canale YouTube. Nei prossimi mesi Francesca Michielin sarà impegnata con lo Strega Comanda Summer Tour
Francesca Michielin è tornata con il nuovo singolo Una donna non può, presentato live sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. La cantautrice ha ora pubblicato il videoclip del brano raccogliendo migliaia di visualizzazioni su YouTube.
francesca Michelin, il videoclip del brano Una donna non può
Francesca Michielin (FOTO) ha pubblicato il nuovo singolo Una donna non può. A pochi giorni dall’esibizione in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, l’artista ha condiviso il videoclip della canzone sul suo canale YouTube. In occasione dell’annuncio dell’uscita del video, l’artista ha scritto sul profilo Instagram: “C’era una volta un ufficio dove il potere passava tra le fotocopiatrici, i sorrisi obbligatori e i silenzi scomodi. Un giorno una donna smise di obbedire, e sotto quel finto ordine riapparve il Medioevo". Nel videoclip presente Giovanna Mezzogiorno.
Nei prossimi mesi l’artista si esibirà live con lo Strega Comanda Summer Tour: “Torneremo sui palchi italiani per una serie di appuntamenti estivi che anticipano la tournée nei teatri prevista per l’autunno”. Queste le date della tournée:
- 11 giugno – PIAZZA GIOVANNI PAOLO I – CASALBORDINO (CH)
- 5 luglio – SUONI DAL MONVISO – AGLIASCO PAESANA (CN)
- 18 luglio – DOLOMITI ARENA – MONTE AVENA (BL)
- 2 agosto – ESTATE PIRAINO 2026 – GLIACA DI PIRAINO (ME)
- 5 agosto – DA AOSTA AI 4MILA – LOCALITA’ SANT’ANNA, GRESSONEY-LA-TRINITÉ (AO)
- 8 agosto – TEATRO DELLE ROCCE – GAVORRANO (GR)
- 12 agosto – FESTIVAL SUI SENTIERI DEGLI DEI – AGEROLA (NA)
- 19 agosto – PIAZZA SANTA MARIA DELLA MINERVA – STELLETANONE (RC)
- 29 agosto – PIAZZA FILIPPONE THAULERO – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
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A novembre Francesca Michielin darà il via alla serie di appuntamenti in programma nei teatri italiani. Previsti concerti in numerose città: da Trento a Napoli passando per Bologna, Trieste, Padova e Milano. Ecco il calendario completo degli spettacoli in programma:
- 8 novembre, Trento (data zero)
- 11 novembre, Venezia
- 13 novembre, Torino
- 16 novembre, Firenze
- 20 novembre, Bari
- 22 novembre, Bologna
- 23 novembre, Trieste
- 25 novembre, Padova
- 28 novembre, Roma
- 1 dicembre, Milano
- 3 dicembre, Napoli
Nell’ottobre dello scorso anno Francesca Michielin ha pubblicato l’EP Anime contenente il brano Fango in paradiso presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. All’interno del disco anche i singoli Francesca ed È naturale in collaborazione con i Planet Funk. Tra le sue canzoni più famose troviamo Sola, L’amore esiste, Vulcano e Nessun grado di separazione, quest’ultima presentata in gara alla 61esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Cigno nero, Magnifico e Chiamami per nome con Fedez, Cinema con Samuel e Fotografia con Carl Brave e Fabri Fibra.
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La cantante sarà in gara per la terza volta dopo essersi classificata al secondo posto sia con Nessun grado di separazione nel 2016, sia con Chiamami per nome in coppia con Fedez nel 2021